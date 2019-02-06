Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,22
31,09
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Украина откажется от импорта газа: Порошенко озвучил сроки

Сегодня, 16:37

Энергетическая независимость возможна при увеличении собственной добычи, считает президент

Петр Порошенко на совещании в Министерстве социальной политики
Петр Порошенко на совещании в Министерстве социальной политики. Фото: president.gov.ua
Украина откажется от импорта газа: Порошенко озвучил сроки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/af0/382/5c5af03828e2f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/af0/382/5c5af03828e2f.jpg Экономика Энергетическая независимость возможна при увеличении собственной добычи, считает президент

Через пять лет, то есть к 2024 году Украина должна достичь энергетической независимости. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совещании в Минсоцполитики по внедрению системы монетизации субсидий.

"Украина должна обходиться без закупок импортного газа – за счет наращивания собственной добычи, за счет энергосбережения и за счет энергетической независимости для обеспечения этого. Ставим задачу в ближайшие пять лет обеспечить энергетическую зависимость государства", – цитирует Порошенко пресс-служба Администрации президента.

Президент напомнил, что уже зафиксированы "чрезвычайно оптимистичные" показатели уменьшения импорта газа.

"Если в контракте, который был подписан в 2009 году предполагалось, что Украина обязана брать 52 млрд кубов импортного газа, ... то мы в 2017 году импортного газа потребили 14 млрд кубов, в 2018 году – 10,5 млрд кубов", – подчеркнул глава государства.

Порошенко заявил, что энергосбережение и энергоэффективность могут работать только в условиях, "когда все население Украины, все народ заинтересован и являются партнерами в исполнение указанной задачи". Именно для этого, по словам президента, и было принято решение о монетизации субсидий - чтобы субсидианты также были заинтересованы в сокращении потребления энергоресурсов.

"Через мероприятия по энергосбережению мы сможем обеспечить в последующие годы полную энергетическую независимость Украины", - резюмировал Порошенко.

Напомним, Украина отказалась от прямой закупки газа у российского "Газпрома" еще в конце ноября 2015 года. Таким образом, Украина не закупает российский газ напрямую уже более 1100 дней. Топливо закупается исключительно на западной границе Украины.

Как отмечал ранее глава правительства Владимир Гройсман, постепенный отказ от импортного газа увеличение собственной добычи газа позволит Украине достичь энергетической независимости.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег газ, Порошенко, энергоэффективность, Петр Порошенко, импорт газа, энергетическая независимость

Вы сейчас просматриваете новость " Украина откажется от импорта газа: Порошенко озвучил сроки". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, когда Польша откажется от российского газа

Вчера, 15:35

Варшава не будет продлевать действующий контракт с "Газпромом"

"Зимние" запасы газа в Украине упали ниже 11 млрд кубов

Вчера, 11:46

За сутки отобрано 55,34 млн кубометров газа

Страна-соседка Украины поддержала "Турецкий поток"

4 февраля, 19:02

После завершения участков в Болгарии и Сербии Венгрия будет готова принимать российский газ, утверждает посол в РФ

В январе Украина снизила импорт газа в 3,2 раза

4 февраля, 16:30

В начале 2019 года Украина сократила импорт газа на 553,8 млн кубометров

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Украину хотят оставить без полиэтиленовых пакетов: сколько это будет стоить

Сегодня, 07:51

Какие именно кульки запретят и чем их заменят

Украинцам начали урезать субсидии

Сегодня, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм

Бюджет выборов-2019: сколько стоит стать президентом

Вчера, 07:51

Нынешние выборы обойдутся политикам сравнительно недорого. Правда, это смотря с чем сравнивать

Четыре рабочих дня вместо пяти – ждать не так долго, как кажется

Вчера, 07:43

Сколько работают люди в разных странах и кто в Украине уже может взять себе "лишний" выходной