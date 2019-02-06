Украина откажется от импорта газа: Порошенко озвучил сроки
Энергетическая независимость возможна при увеличении собственной добычи, считает президент
Через пять лет, то есть к 2024 году Украина должна достичь энергетической независимости. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совещании в Минсоцполитики по внедрению системы монетизации субсидий.
"Украина должна обходиться без закупок импортного газа – за счет наращивания собственной добычи, за счет энергосбережения и за счет энергетической независимости для обеспечения этого. Ставим задачу в ближайшие пять лет обеспечить энергетическую зависимость государства", – цитирует Порошенко пресс-служба Администрации президента.
Президент напомнил, что уже зафиксированы "чрезвычайно оптимистичные" показатели уменьшения импорта газа.
"Если в контракте, который был подписан в 2009 году предполагалось, что Украина обязана брать 52 млрд кубов импортного газа, ... то мы в 2017 году импортного газа потребили 14 млрд кубов, в 2018 году – 10,5 млрд кубов", – подчеркнул глава государства.
Порошенко заявил, что энергосбережение и энергоэффективность могут работать только в условиях, "когда все население Украины, все народ заинтересован и являются партнерами в исполнение указанной задачи". Именно для этого, по словам президента, и было принято решение о монетизации субсидий - чтобы субсидианты также были заинтересованы в сокращении потребления энергоресурсов.
"Через мероприятия по энергосбережению мы сможем обеспечить в последующие годы полную энергетическую независимость Украины", - резюмировал Порошенко.
Напомним, Украина отказалась от прямой закупки газа у российского "Газпрома" еще в конце ноября 2015 года. Таким образом, Украина не закупает российский газ напрямую уже более 1100 дней. Топливо закупается исключительно на западной границе Украины.
Как отмечал ранее глава правительства Владимир Гройсман, постепенный отказ от импортного газа увеличение собственной добычи газа позволит Украине достичь энергетической независимости.
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