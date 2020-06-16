Украина откажется от кредитов МВФ: в Минфине определили сроки

Марченко уверен, что у страны будут все возможности самостоятельно покрыть дефицит бюджета

Украина сможет отказаться от кредитов Международного валютного фонда (МВФ) до 2023 года. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире одного из украинских телеканалов. На днях Украине получила первый транш по программе МВФ stand-by.

"Я недавно на комитете финансов и банковской деятельности [в Верховной Раде] презентовал стратегию Министерства финансов до 2023 года. Мы верим, что у нас будет возможность до 2023 года, уже в 2022 году, сказать, что ноль кредитов от МВФ в бюджет. То есть, мы имеем эту возможность за счет детенизации, за счет увеличения доходов, за счет повышения эффективности расходов, за счет повышения наших кредитных рейтингов", – сказал он.

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Марченко также отметил, что Украина стремится к получению рейтинга инвестиционного уровня от международных рейтинговых агентств.

"Да, Moody's действительно повысило нам рейтинг. Возможно, это не тот рейтинг, на который мы рассчитывали. Мы хотим видеть рейтинг инвестиционного класса", - отметил глава Минфина.

Напомним, общий объем новой 18-месячной программы МВФ для Украины составляет около 5 млрд долларов. Они будут предоставлены четырьмя траншами. Первый транш, который уже получил Киев – 2,1 млрд долларов – полностью направлен в государственный бюджет.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Игорь Уманский объяснил, что в условиях кризиса, сотрудничество с МВФ Украине было необходимо:

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