Украина открыла новый рынок сбыта рыбы и морепродуктов

Госпотребслужба продолжает работу по продвижению украинской продукции на рынки других стран

Фото: darg.gov.ua.

Украина открыла новый рынок сбыта рыбы и морепродуктов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/92b/077/5c892b077abff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/92b/077/5c892b077abff.jpg 2019-03-13T18:17:00+02:00 Экономика Госпотребслужба продолжает работу по продвижению украинской продукции на рынки других стран

Украинские производители получили возможность экспортировать рыбу и морепродукты в Гонконг. Об этом сообщает 13 марта пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Украина расширила рынок сбыта рыбы и морепродуктов на Азию", – сказано в сообщении.

В нем также говорится, что Центр по вопросам безопасности пищевых продуктов Департамента гигиены продуктов питания и окружающей среды Специального административного района Гонконг уведомил Госпотребслужбу о требованиях по экспорту рыбы и морепродуктов.

В украинском ведомстве добавили, что работа по продвижению этой продукции на рынки других стран продолжается.

Напомним, по итогам 2018 года Украина открыла 85 новых рынков для различных видов продукции. В Госпотребслужбе отметили, что благодаря процессу приближения законодательства и стандартов к лучшим практикам Европейского Союза, 306 украинских предприятий имеют право экспорта в страны ЕС, в том числе 126 производителей пищевых продуктов (мяса птицы, рыбы, меда, яиц, молочной продукции).

Ранее в марте Госпотребслужба сообщила, что Украина согласовала требования к экспорту молочной продукции в Оман.

В Бердянске Запорожской области пограничники задержали браконьеров, которые выловили три с половиной тонны рыбы в Азовском море:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украина открыла новый рынок сбыта рыбы и морепродуктов". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.