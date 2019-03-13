Украина открыла новый рынок сбыта рыбы и морепродуктов
Госпотребслужба продолжает работу по продвижению украинской продукции на рынки других стран
Украинские производители получили возможность экспортировать рыбу и морепродукты в Гонконг. Об этом сообщает 13 марта пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
"Украина расширила рынок сбыта рыбы и морепродуктов на Азию", – сказано в сообщении.
В нем также говорится, что Центр по вопросам безопасности пищевых продуктов Департамента гигиены продуктов питания и окружающей среды Специального административного района Гонконг уведомил Госпотребслужбу о требованиях по экспорту рыбы и морепродуктов.
В украинском ведомстве добавили, что работа по продвижению этой продукции на рынки других стран продолжается.
Напомним, по итогам 2018 года Украина открыла 85 новых рынков для различных видов продукции. В Госпотребслужбе отметили, что благодаря процессу приближения законодательства и стандартов к лучшим практикам Европейского Союза, 306 украинских предприятий имеют право экспорта в страны ЕС, в том числе 126 производителей пищевых продуктов (мяса птицы, рыбы, меда, яиц, молочной продукции).
Ранее в марте Госпотребслужба сообщила, что Украина согласовала требования к экспорту молочной продукции в Оман.
В Бердянске Запорожской области пограничники задержали браконьеров, которые выловили три с половиной тонны рыбы в Азовском море:
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