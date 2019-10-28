Украина побила 10-летний рекорд по запасам газа на зиму

/ Фото: AFP

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Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 26 октября достигли 21,68 млрд куб. м, превысив целевой показатель. Причем Украина прекратила закачивать газ в шесть подземных хранилищ. Об этом свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза".

При этом текущие запасы газа являются наибольшими за 10 лет. При этом объем газа в ПХГ на 4,5 млрд куб. м превышает прошлогодний показатель.

"Украина увеличила объемы газа в подземных хранилищах до 21,68 млрд куб. м, что на 4,5 млрд куб. м превышает прошлогодний показатель на ту же дату. Такие запасы газа в хранилищах являются рекордными за последние 10 лет и гарантируют стабильное прохождение отопительного сезона", – прокомментировали ситуацию в "Нафтогазе Украины", отметив, что закачка топлива продолжается.

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В целом украинские ПХГ заполнены на 70%. Украина продолжает импорт газа из европейских стран по реверсу. Так, за последние отчетные сутки из Словакии поступило 44,69 млн куб. м газа, из Венгрии – 7,28 млн куб. м, из Польши – 6,25 млн куб. м газа.

Напомним, Украина начала закачку природного газа с начала апреля. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ранее заявлял о необходимости закачать 20 млрд куб. м. Позже министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель отметил, что Украина к началу отопительного сезона увеличит запасы газа в ПХГ до 21 млрд куб. м для стабильного прохождения зимы.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о готовности Украины к новому отопительному сезону:

Видео: Кабинет министров Украины

Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме

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