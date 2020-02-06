Украина поднялась в рейтинге самых дорогих для жизни стран

При составлении рейтинга учитывались пять показателей

/ Фото: Сегодня

Украина, которая в новом рейтинге из Давоса обошла Грецию и Чили, по итогам 2019 года также поднялась в перечне самых дорогих для проживания стран мира. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Ceoworld Magazine.

Так, Украина поднялась на пять строчек – до 107 места из 132 стран. При составлении рейтинга учитывались пять показателей: покупательская способность населения, стоимость покупки жилья, стоимость аренды жилья, цены на продукты, средний чек в ресторане.

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Из соседей Украины самое высокое место (65-е) досталось Словакии; Венгрия расположилась на 77-м, Польша – на 81-м, Россия – на 82-м. Румыния оказалась на 99-м месте, Беларусь на 101-м, Молдова – 105-я. К слову, самой дорогой постсоветского пространства стала Эстония (50-е место).

Самыми дорогими для проживания странами мира стали Швейцария, Норвегия, Исландия, Япония, Дания, Багамы, Люксембург, Израиль, Сингапур и Южная Корея. Самыми дешевыми: Узбекистан, Сирия, Индия, Афганистан и Пакистан.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в рейтинге технологичных стран Украина обошла Россию. Составители этого рейтинга отметили удивительную особенность между украинской экономикой и развитием технологий.

Также эксперты назвали самый комфортный город Украины:

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