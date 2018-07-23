Украина подписала важную конвенцию о налогообложении

23 Июля 2018, 16:21

Соглашение еще должна одобрить Верховная Рада Украины

Оксана Маркарова. Фото: пресс-служба Минфина
Оксана Маркарова. Фото: пресс-служба Минфина

Исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова подписала важную для Украины конвенцию о налогообложении – "Многостороннюю конвенцию по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения" (MLI). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Конвенция позволит уменьшить перемещение украинского капитала в юрисдикции с низким уровнем налогообложения с целью минимизации налоговых обязательств, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению доходов бюджета", – отметили в Минфине.

Теперь соглашение должно быть ратифицировано Верховной Радой.

Многосторонняя конвенция MLI – это соглашение, присоединившись к которому, страна получает возможность одновременного внесения изменений во все или некоторые действующие Конвенции об избежании двойного налогообложения.

Это соглашение является частью Плана действий BEPS (Base erosion and Profit Shifting) по противодействию размыванию базы налогообложения и выводу прибыли из-под налогообложения.

Ранее в Минфине предупредили, что Евросоюз может внести Украину в список стран, которые ЕС считает офшорами, если Киев до конца года не ратифицирует соглашение MLI. 

Как сообщалось, в марте Евросоюз обновил список стран, отказывающихся от сотрудничества с ЕС по налоговым вопросам. Так, в списке появились три островных государства, которые не внесли изменения в налоговое законодательство в соответствии с ранее выраженными ЕС претензиями.

Список ЕС призван содействовать добросовестному управлению в области налогообложения во всем мире, максимизируя усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества.

Вслед за принятием нового "офшорного списка" в начале года, Украина в конце января исключила пять стран из списка стран и территорий, которые Киев считает офшорными. Как объяснял тогда Александр Данилюк, занимавший должность главы Минфина, ряд стран попали в список "офшорных" с точки зрения Киева в связи с тем, что в них налог на прибыль составляет 0%, что отвечает критерию включения страны в такой перечень Минифна. Вместе с тем, в некоторых странах из списка его заменяет налог на выведенный капитал.
налоги, конвенция, офшоры, налогообложение, Маркарова, MLI

Вы сейчас просматриваете новость "Украина подписала важную конвенцию о налогообложении". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Оксана Маркарова. Фото: пресс-служба Минфина

Украина начала поиски кредиторов на Bloomberg

23 Июля, 15:05

Минфин рассчитывает привлечь инвесторов с помощью информирования

Экономика

Фото: Wikipedia

Преемница Данилюка в Минфине получила нового заместителя

4 Июля, 14:11

Юрий Гелетий раньше работал в Национальном банке Украины
Загрузка...

Экономика

В Минфине объяснили, придется ли Украине урезать бюджет в этом году

12 Июня, 13:47

И.о. министра Маркарова рассказала о ближайших планах ведомства

Экономика

Фото: AFP

Отставка Данилюка и два требования: в Нацбанке рассказали, что будет с траншем МВФ

12 Июня, 12:58

Чтобы Фонд выделил деньги, Киеву нужно выолнить условия программы и подождать
Загрузка...