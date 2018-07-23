Украина подписала важную конвенцию о налогообложении

Исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова подписала важную для Украины конвенцию о налогообложении – "Многостороннюю конвенцию по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения" (MLI). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Конвенция позволит уменьшить перемещение украинского капитала в юрисдикции с низким уровнем налогообложения с целью минимизации налоговых обязательств, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению доходов бюджета", – отметили в Минфине.

Теперь соглашение должно быть ратифицировано Верховной Радой.

Многосторонняя конвенция MLI – это соглашение, присоединившись к которому, страна получает возможность одновременного внесения изменений во все или некоторые действующие Конвенции об избежании двойного налогообложения.

Это соглашение является частью Плана действий BEPS (Base erosion and Profit Shifting) по противодействию размыванию базы налогообложения и выводу прибыли из-под налогообложения.

Ранее в Минфине предупредили, что Евросоюз может внести Украину в список стран, которые ЕС считает офшорами, если Киев до конца года не ратифицирует соглашение MLI.

Как сообщалось, в марте Евросоюз обновил список стран, отказывающихся от сотрудничества с ЕС по налоговым вопросам. Так, в списке появились три островных государства, которые не внесли изменения в налоговое законодательство в соответствии с ранее выраженными ЕС претензиями.

Список ЕС призван содействовать добросовестному управлению в области налогообложения во всем мире, максимизируя усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества.

Вслед за принятием нового "офшорного списка" в начале года, Украина в конце января исключила пять стран из списка стран и территорий, которые Киев считает офшорными. Как объяснял тогда Александр Данилюк, занимавший должность главы Минфина, ряд стран попали в список "офшорных" с точки зрения Киева в связи с тем, что в них налог на прибыль составляет 0%, что отвечает критерию включения страны в такой перечень Минифна. Вместе с тем, в некоторых странах из списка его заменяет налог на выведенный капитал.