ЕС изменил список офшорных зон

В списке Евросоюза появилось еще три государства, которые ЕС считает офшорами

Совет министров экономики и финансов Европейского союза 13 марта обновил список стран, отказывающихся от сотрудничества с ЕС по налоговым вопросам, сообщается в коммюнике совета.

Так, в списке появились три островных государства: Американские Виргинские острова, Багамские острова и Сент-Китс и Невис. В коммюнике совета отмечается, что эти страны не внесли изменения в налоговое законодательство в соответствии с ранее выраженными ЕС претензиями.

Вместе с тем, ЕС удалил из "черного списка" Бахрейн, Маршалловы острова и Сент-Люсию.

Список ЕС призван содействовать добросовестному управлению в области налогообложения во всем мире, максимизируя усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов, налогового мошенничества и уклонения от уплаты налогов.

Данный список был подготовлен в течение 2017 года параллельно с работой в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Напомним, вслед за принятием нового "офшорного списка" в начале года, Украина в конце января исключила пять стран из списка стран и территорий, которые Киев считает офшорными.

Как объяснил министр финансов Украины Александр Данилюк, ряд стран попали в список "офшорных" с точки зрения Киева в связи с тем, что в них налог на прибыль составляет 0%, что отвечает критерию включения страны в такой перечень Минифна. Вместе с тем, в некоторых странах из списка его заменяет налог на выведенный капитал.