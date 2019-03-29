Украина покинула тройку стран-экспортеров меда
Поставки украинского меда на внешние рынки упали более чем на четверть
Украина по итогам 2018 года опустилась в рейтинге стран-экспортеров меда, поставки этого продукта на внешние рынки за год уменьшились более чем на четверть – с почти 68 тыс. тонн до 49,4 тыс. тонн.
Об этом заявила исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева в ходе круглого стола "Взаимодействие агропроизводителей и пасечников. Как предупредить отравление пчел", сообщает "Укринформ".
"Украина в 2018 году потеряла статус одного из трех крупнейших в мире производителей меда", – сказала она.
По ее словам, отравление пчел во время весенних полевых работ является результатом недостаточной коммуникации фермеров и пасечников.
Трофимцева сообщила, что сейчас ведется работа над проектом закона о пестицидах и ядохимикатах, в котором усиливается контроль за их использованием.
"Нужно искать баланс между интересами растениеводов, пасечников и животноводов. Главная проблема – использование контрафактной продукции средств защиты растений из-за низкого уровня образованности фермеров. Здоровье людей и пчел находится в одной технологической цепи: что вредно для пчел – то и людям неполезно", – добавила она.
Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года украинские экспортеры полностью использовали 11 тарифных квот, в частности на мед.
Напомним, в Виннице участник боевых действий на востоке Украины создает мед с орешками, цукатами и сухофруктами:
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