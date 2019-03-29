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Украина покинула тройку стран-экспортеров меда

Сегодня, 14:31

Поставки украинского меда на внешние рынки упали более чем на четверть

Фото: Pixabay
Украина покинула тройку стран-экспортеров меда //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e0d/9e2/5c9e0d9e29c54.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e0d/9e2/5c9e0d9e29c54.jpg Экономика Поставки украинского меда на внешние рынки упали более чем на четверть

Украина по итогам 2018 года опустилась в рейтинге стран-экспортеров меда, поставки этого продукта на внешние рынки за год уменьшились более чем на четверть – с почти 68 тыс. тонн до 49,4 тыс. тонн.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева в ходе круглого стола "Взаимодействие агропроизводителей и пасечников. Как предупредить отравление пчел", сообщает "Укринформ".

"Украина в 2018 году потеряла статус одного из трех крупнейших в мире производителей меда", – сказала она.

По ее словам, отравление пчел во время весенних полевых работ является результатом недостаточной коммуникации фермеров и пасечников.

Трофимцева сообщила, что сейчас ведется работа над проектом закона о пестицидах и ядохимикатах, в котором усиливается контроль за их использованием.

"Нужно искать баланс между интересами растениеводов, пасечников и животноводов. Главная проблема – использование контрафактной продукции средств защиты растений из-за низкого уровня образованности фермеров. Здоровье людей и пчел находится в одной технологической цепи: что вредно для пчел – то и людям неполезно", – добавила она.

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года украинские экспортеры полностью использовали 11 тарифных квот, в частности на мед.

Напомним, в Виннице участник боевых действий на востоке Украины создает мед с орешками, цукатами и сухофруктами:


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Тег экспорт, мед, Минагропрод, Трофимцева

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