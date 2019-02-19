Украина полностью перейдет на газ собственной добычи: Гройсман озвучил план
Правительство начало работу над новой сложной системой, анонсировал премьер-министр
Украина в ближайшие пять лет перейдет на газ собственной добычи. Этому будет способствовать открытый доступ к недрам государства, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"У нас есть много возможностей стать энергонезависимыми. Мы начинаем раскручивать очень сложную систему – доступ к украинским недрам. Я считаю, что в ближайшие пять лет этот открытый доступ и даст нам возможность не покупать газ за валюту, а производить в Украине", – сказал Гройсман в эфире одного из телеканалов.
Напомним, в 2018 году в Украине приняли закон, который упрощает получение разрешений для начала бурения нефтегазовых скважин, а также выделение земельных участков для таких работ. Представители газодобывающих компаний поясняли, что, благодаря этому документу, смогут сократить период ввода месторождений в разработку от нескольких месяцев до полугода.
Ранее президент Украины Петр Порошенко также отмечал, что Украина существенно сократила потребление газа и движется к энергетической независимости:
При этом Порошенко подчеркивал, что уже через пять лет, то есть к 2024 году, Украина должна достичь энергетической независимости.
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