Украина полностью перейдет на газ собственной добычи: Гройсман озвучил план

Правительство начало работу над новой сложной системой, анонсировал премьер-министр

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Украина полностью перейдет на газ собственной добычи: Гройсман озвучил план //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bab/c68/5c6babc686963.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bab/c68/5c6babc686963.jpg 2019-02-19T09:13:00+02:00 Экономика Правительство начало работу над новой сложной системой, анонсировал премьер-министр

Украина в ближайшие пять лет перейдет на газ собственной добычи. Этому будет способствовать открытый доступ к недрам государства, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"У нас есть много возможностей стать энергонезависимыми. Мы начинаем раскручивать очень сложную систему – доступ к украинским недрам. Я считаю, что в ближайшие пять лет этот открытый доступ и даст нам возможность не покупать газ за валюту, а производить в Украине", – сказал Гройсман в эфире одного из телеканалов.

Напомним, в 2018 году в Украине приняли закон, который упрощает получение разрешений для начала бурения нефтегазовых скважин, а также выделение земельных участков для таких работ. Представители газодобывающих компаний поясняли, что, благодаря этому документу, смогут сократить период ввода месторождений в разработку от нескольких месяцев до полугода.

Ранее президент Украины Петр Порошенко также отмечал, что Украина существенно сократила потребление газа и движется к энергетической независимости:

При этом Порошенко подчеркивал, что уже через пять лет, то есть к 2024 году, Украина должна достичь энергетической независимости.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украина полностью перейдет на газ собственной добычи: Гройсман озвучил план". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.