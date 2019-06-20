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Украина получит 40 млн евро на энергоэффективность

20 июня, 13:22

Деньги предоставит Европейский банк реконструкции и развития

Фото: Сегодня

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который инвестировал в 400 проектов в Украине, решил выделить 40 млн евро Государственному экспортно-импортному банку на кредитование возобновляемой энергетики. Об этом сообщил старший советник по внешним связам ЕБРР Антон Усов, передают "Украинские новости".

Так, ЕБРР организует синдицированный кредит государственному Укрэксимбанку в размере 80 млн евро для поддержки частных инвестиций в возобновляемую энергию и энергоэффективность в Украине.

Сам ЕБРР решил выделить 40 млн евро в рамках этого проекта.

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Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали, что благодаря сотрудничеству с ЕБРР в Харьковской области намерены реализовать ряд инициатив, таких как: создание регионального фонда по энергоэффективности, Восточноукраинского центра поддержки малого и среднего бизнеса, а также закупку нового оборудования для онкологического центра.


Как сообщали новости "Сегодня", в Украине также работает проект компании ДТЭК "Энергоэффективные школы", который получил награду от ООН.

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Тег кредит, Украина, ЕБРР, энергоэффективность

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