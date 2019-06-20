Украина получит 40 млн евро на энергоэффективность
Деньги предоставит Европейский банк реконструкции и развития
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который инвестировал в 400 проектов в Украине, решил выделить 40 млн евро Государственному экспортно-импортному банку на кредитование возобновляемой энергетики. Об этом сообщил старший советник по внешним связам ЕБРР Антон Усов, передают "Украинские новости".
Так, ЕБРР организует синдицированный кредит государственному Укрэксимбанку в размере 80 млн евро для поддержки частных инвестиций в возобновляемую энергию и энергоэффективность в Украине.
Сам ЕБРР решил выделить 40 млн евро в рамках этого проекта.
Читайте также
Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали, что благодаря сотрудничеству с ЕБРР в Харьковской области намерены реализовать ряд инициатив, таких как: создание регионального фонда по энергоэффективности, Восточноукраинского центра поддержки малого и среднего бизнеса, а также закупку нового оборудования для онкологического центра.
Как сообщали новости "Сегодня", в Украине также работает проект компании ДТЭК "Энергоэффективные школы", который получил награду от ООН.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Украина получит 40 млн евро на энергоэффективность". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина стала лидером по грантам для городов среди стран Восточного партнерства
Процедура присоединения к программе добровольная – решения принимают сами местные власти
Стало известно, сколько Европа вложила в энергоэффективность Украины
ЕС работает в нескольких направлениях, помогая стране экономить энергоресурсы