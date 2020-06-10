Всемирный банк спрогнозировал темпы роста украинской экономики на два года

Выход из кризиса будет зависеть от обстановки в области здравоохранения, прогресса в проведении реформ и способности привлекать финансирование

Всемирный банк ожидает, что в 2020 году экономика Украины уменьшится на 3,5%, тогда как падение мировой экономики достигнет 5,2%. Такие цифры приводятся в обновленном макропрогнозе банка.

"Экономическая активность в Украине в 2020 году может сократиться на 3,5%, но глубина сокращения будет зависеть от продолжительности кризиса в области здравоохранения, прогресса в проведении крупных ожидаемых реформ и способности мобилизовать адекватное финансирование для удовлетворения значительных потребностей в выплатах", – сказано в макропрогнозе.

Также банк прогнозирует, что в 2021 году украинская экономика вырастет на 3%, тогда как мировая – на 4,2%.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, уже сказался на экономическом положении ряда стран. Так, в первом квартале 2020 года показатели ВВП нескольких стран снизились на 1,8% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года.

Всемирный банк выделит Украине 135 млн долларов с целью модернизации медицины и борьбы с коронавирусом.

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После этого Совет директоров Всемирного банка принял решение выделить Украине еще 150 млн долларов – также на борьбу с коронавирусом и на социальную помощь населению с низким уровнем доходов.

При этом во Всемирном банке отмечали прогресс Украины в создании прозрачного рынка земли, однако подчеркивали важность предоставления юридическим лицам возможности участвовать в рынке земель для обеспечения конкуренции. Также банк призвал принять ряд новых законов, которые позволили бы провести полноценную земельную реформу.

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Напомним, правительство планирует обновить Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Европейский Союз остается основным торговым партнером Украины. В 2019 году по сравнению с 2018 годом, товарооборот между Украиной и ЕС увеличился на 5,5% и составил 45,7 млрд долл., из которых экспорт составил 20,8 млрд долл. Крупнейшими потребителями украинской продукции стали Польша, Италия, Германия, Нидерланды и Венгрия.

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