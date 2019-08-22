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Украина получит почти 52 миллиона евро на добычу газа

22 августа, 15:26

Кабмин одобрил получение кредита от Европейского банка реконструкции и развития

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Правительство Украины поддержало позицию Минфина об одобрении кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для "Укргаздобычи" под гарантии правительства на сумму 51,85 млн евро. Средства будут направлены на увеличение добычи газа, с помощью которой Украина планирует достичь энергонезависимости.

"Имеем два в одном: средства на добычу [газа] за счет официального кредитования на выгодных условиях, что соответствует нашей стратегии управления долгом и таргету по дефициту", – написала глава Минфина Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

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Фото: "Сегодня"

Она уточнила, что кредит предоставляется по ставке месячного EURIBOR (европейская межбанковская ставка) + 1% годовых с одноразовой комиссией 1% суммы траншей. Комиссия по обязательствам – 0,5%.

ЕБРР еще должен рассмотреть этот проект на заседании совета директоров.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как Украина наращивает добычу газа благодаря новым технологиям. При этом Украина – вторая страна в Европе по количеству голубого топлива, которое буквально лежит под ногами - в земле. Опережает по количеству запасов нашу страну только Норвегия.

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газ кредиты ЕБРР Укргаздобыча добыча газа Маркарова

Источник: Сегодня

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