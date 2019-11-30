Украина рекордно сократила продажи овощей за границу

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В отличие от увеличения экспорта ягод и фруктов из Украины поставки овощей за рубеж за 10 месяцев 2019 года существенно сократились. Об этом сообщила пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

Так, по ее данным, по состоянию на 1 ноября 2019 года, Украина экспортировала овощей (без учета бобовых культур и грибов) на общую сумму 25,1 млн долларов. Таким образом, экспорт товаров этой торговой группы сократился на 24% в стоимостном выражении. Более того, экспортная выручка в отчетный период является наименьшей за последние пять лет.

Основной причиной такого существенного снижения показателей является уменьшение объемов экспорта тепличной продукции, объяснил исполнительный директор УПОА Семен Крамаренко. Так, томаты, которые в последние годы приносили Украине максимальную экспортную выручку в сегменте овощей в этом году уступили лидерство замороженным овощам.

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За 10 месяцев текущего года Украина экспортировала 6,5 тыс. тонн замороженных овощей, общей стоимостью 6,3 млн долларов. В стоимостном выражении экспорт уменьшился на 8%, в то время как в натуральном выражении экспорт остался на уровне прошлого года.

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Напомним, при этом в 2019 году Украина установила рекорд по импорту огурцов и помидоров. Эксперты говорят, что отечественным производителям довольно сложно конкурировать на внутреннем рынке с турецкой продукцией.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина активно зарабатывает на подсолнечном масле. Например, американцы готовы выложить за литр привычного для украинцев продукта от шести долларов, то есть около 150 грн. Подробнее – в нашем сюжете:

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