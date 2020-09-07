Украина рекордными темпами накапливает газ на зиму

За сутки в хранилища закачали почти 90 млрд кубов топлива

Объем топлива, который хранится в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины и только в конце августа превысил 25 млрд куб. м, продолжает увеличиваться. Теперь он составляет уже более 26 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют оперативные данные госкомпании "Оператор ГТС Украины".

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Так, к 5 сентября запасы газа выросли до 26,07 млрд кубометров. За последние отчетные сутки в хранилища поступило 87,71 млрд кубов голубого топлива, отбор газа пока из ПХГ пока не ведется. За неделю запасы топлива в ПХГ выросли на 2,6%.

К началу отопительного сезона 2019-2020 годов Украина накопила 21,76 млрд кубометров газа. Это было рекордным показателем за 10 лет. Уже очевидно, что в отопительном сезоне 2020-2021 гг. этот рекорд будет побит.

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Напомним, закачку запасов газа на зиму в ПХГ страна начала 11 марта. При этом в Кабмине уже сообщили, что Украина полностью готова к отопительному сезону 2020-2021 гг.

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