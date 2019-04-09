Украина резко нарастила экспорт зерновых благодаря кукурузе
Госпотребслужба обнародовала данные по экспорту на 9 апреля
Украина с начала маркетингового года (июль 2018 – июнь 2019) по состоянию на 9 апреля экспортировала 38,6 млн тонн зерновых, что на 20,6% больше, чем на аналогичную дату 2018-го (32 млн тонн).
Об этом информирует пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
По данным ведомства, экспорт пшеницы превысил 13,3 млн тонн (годом ранее 14,4 млн тонн), из которой продовольственной – 8,6 млн тонн, а фуражной – более 4,7 млн тонн. Экспорт ячменя составил более 3,2 млн тонн (годом ранее 4 млн тонн). Таким образом, украинские аграрии уменьшили поставки пшеницы и ячменя на внешние рынки.
При этом экспорт кукурузы увеличился до 21,4 млн тонн, тогда как годом ранее был на уровне 12,8 млн тонн. Показатель вырос на 67,2%.
Напомним, заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.
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