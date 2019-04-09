Украина резко нарастила экспорт зерновых благодаря кукурузе

Госпотребслужба обнародовала данные по экспорту на 9 апреля

Фото: Pixabay

Украина резко нарастила экспорт зерновых благодаря кукурузе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/cd4/b2b/5cacd4b2b0574.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/cd4/b2b/5cacd4b2b0574.jpg 2019-04-09T20:30:00+03:00 Экономика Госпотребслужба обнародовала данные по экспорту на 9 апреля

Украина с начала маркетингового года (июль 2018 – июнь 2019) по состоянию на 9 апреля экспортировала 38,6 млн тонн зерновых, что на 20,6% больше, чем на аналогичную дату 2018-го (32 млн тонн).

Об этом информирует пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По данным ведомства, экспорт пшеницы превысил 13,3 млн тонн (годом ранее 14,4 млн тонн), из которой продовольственной – 8,6 млн тонн, а фуражной – более 4,7 млн тонн. Экспорт ячменя составил более 3,2 млн тонн (годом ранее 4 млн тонн). Таким образом, украинские аграрии уменьшили поставки пшеницы и ячменя на внешние рынки.

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При этом экспорт кукурузы увеличился до 21,4 млн тонн, тогда как годом ранее был на уровне 12,8 млн тонн. Показатель вырос на 67,2%.

Напомним, заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

Фото: Сегодня

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