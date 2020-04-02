Украина резко нарастила импорт газа: опубликованы цифры

После запуска виртуального реверса газа в январе-марте 2020 года импорт голубого топлива из стран ЕС в Украину составил 2,7 млрд куб. м, что на 1,2 млрд куб. м, или 76%, больше чем в первом квартале 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба "Оператора ГТС Украины".

Объем импорта за первые месяцы 2020 года на 6% превышает средний показатель в 2016-2019 годах, отметили в госкомпании. Только в марте в Украину было импортировано 1,3 млрд куб. м природного газа. Это больше чем в два раза (на 670 млн куб. м), чем в том же месяце прошлого года.

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В частности, за первые три месяца 2020 года:

импорт из Словакии составил 1,9 млрд куб. м (+ 99% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);

из Венгрии – 0,5 млрд куб. м (+ 58%);

из Польши – 0,35 млрд куб. м (+ 21%).

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"Указанные объемы импорта из Польши включают также виртуальный реверс, который впервые стал доступен с началом этого года – 0,28 млрд куб. м <...> На сегодня все импортные объемы голубого топлива поступают исключительно из стран Европейского Союза. Украина не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года", - отметили в "Операторе ГТС".

Напомним, в конце декабря Украина и Россия подписали новый пятилетний контракт на транзит газа. Благодаря этому соглашению Украина будет получать в год примерно 2-3 миллиарда долларов. При этом обязательств Украины покупать газ у России в этом соглашении нет.

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