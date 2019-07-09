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Украина резко сократила поставки сахара за границу: итоги месяца

9 июля, 17:43

Результаты июня обнародовали в Национальной ассоциации производителей сахара

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Украинские производители в июне 2019 года экспортировали 24,8 тыс. т сахара, что на 40% меньше, чем в мае, когда поставки составили 41,3 тыс. т. Об этом сообщает пресс-служба Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор".

"Основным импортером украинского сахара в июне остался Азербайджан, однако Ливия составила ему конкуренцию – по 28% от общего объема экспорта приходится на эти две страны. Также значительные поставки осуществлялись в Грузию и Таджикистан – 12% и 10% соответственно", – сообщила заместитель председателя правления Ассоциации Руслана Бутыло.

При этом за 10 месяцев 2018-2019 маркетингового года (МГ), который начался в сентябре прошлого года, экспорт сахара составил 403 тыс. т – на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого МГ.

По прогнозам Бутыло, поставки украинского сахара за границу по итогам 2018-2019 МГ могут сократиться почти на 10% – до 500 тыс. т.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что, по прогнозам ассоциации "Укрцукор", производство сахара в Украине в 2019-2020 МГ может сократиться на 23-29% по сравнению с предыдущим МГ – до 1,3-1,4 млн т.

В свою очередь специалисты призывают украинцев сократить потребление сладостей:


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Тег экспорт, сахар, Укрцукор

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Источник:

Сегодня

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