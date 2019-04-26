В Украине упадет производство сахара: озвучен прогноз

Прогноз по производству и ценам на сахар озвучили в ассоциации "Укрцукор"

Фото: ukrsugar.com (архив).

Производство сахара в Украине в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, сентябрь – август) может сократиться на 23-29% по сравнению с предыдущим МГ – до 1,3-1,4 млн тонн. Об этом информирует пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

В сообщении говорится, что в следующем производственном сезоне будут работать 34-35 сахарных предприятий, а сезоном ранее их было 42.

В НАБУ прогнозируют не только сокращение производства сахара, но и повышение цен на него.

"Мировой профицит в течение нескольких лет не наилучшим образом отразился на состоянии производства сахара в Украине. Избыточный сахар "давил" на цены и опускал их все ниже и ниже, далеко за границу безубыточности производства, "вымывая" все финансовые резервы производителей, как в мире, так и в Украине. На данный момент довольно тяжело прогнозировать урожайность и сахаристость свеклы, посев которой практически завершен", – заявила заместитель председателя правления НАСУ Руслана Бутыло.

Напомним, производство сахара в 2018-2019 МГ в Украине сократилось на 15% - до 1,82 млн тонн.

В феврале "Укрцукор" спрогнозировал, что посевные площади сахарной свеклы в текущем МГ составят около 220-230 тыс. га, что почти на четверть меньше, чем годом ранее.

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