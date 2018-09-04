Украина резко сократила закупки газа за границей

Несмотря на рост импорта в августе, по итогам года страна стала покупать значительно меньше голубого топлива

Украина в январе-августе 2018 года сократила импорт природного газа на 26,7%, то есть на 2,5 млрд куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Так, за первые восемь месяцев 2018 года страна импортировала 6,87 млрд куб. м голубого топлива.

В частности, со стороны Словакии за этот период поступило 4,27 млрд куб. м газа (-40% к январю-августу-2017), Венгрии — 2,84 млрд куб. м (+41,1%), Польши — 519,2 млн куб. м (-33,6%).

В августе-2018 импорт составил 1,29 млрд куб. м газа, что на 5,1% больше, чем в августе-2017 (1,23 млрд куб. м).

Напомним, Украина уже более 1000 дней живет без газа из России. Российский газ напрямую поступает в Украину только для транзита через газотранспортную систему в страны Европейского Союза.

Как планируют в Кабмине, постепенный отказ от импортного газа увеличение собственной добычи позволит Украине достичь энергетической независимости и "решительно" снизить цены на газ:

Как известно, на отопительный сезон 2018-2019 года Кабмин требует накопить в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Украины 17 млрд кубометров газа. По состоянию на 1 сентября в ПХГ находилось14,69 млрд куб. м голубого топлива.