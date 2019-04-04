Украина рискует не получить второй транш от МВФ вовремя – эксперт

В мае страну ждут серьезные выплаты по госдолгу, предупредил специалист

Фото: AFP

Украина рискует не получить второй транш от МВФ вовремя – эксперт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d63/7cb/5c5d637cbe784.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d63/7cb/5c5d637cbe784.jpg 2019-04-04T09:30:00+03:00 Экономика В мае страну ждут серьезные выплаты по госдолгу, предупредил специалист

Украина рискует не получить второй транш кредита по программе Международного валютного фонда (МВФ) в мае. Такое мнение выразил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

"В условиях политической неопределенности и невыполнения части обязательств украинским правительством перед Международным валютным фондом по программе stand-by, существует риск, что Украина не получит второй транш кредита в мае. В этом случае рыночные опасения относительно дальнейшей программы кредитования, окажут еще большее давление на гривню", – отметил Шевчишин.

При этом платежный баланс Украины ухудшается, что подтверждает риски девальвации национальной валюты. Дефицит платежного баланса за январь-февраль 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 61,2% – до 316 млн долларов, напоминает эксперт.

Напомним, 18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в размере 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

Для получения полного финансирования по программе Украина должна на протяжении года выполнить так называемые "маяки". Прогресс по их выполнению изучала техническая миссия МВФ, которая работала в Киеве с 5 по 13 марта. Перед делегацией не стояла задача решить вопрос о предоставления транша. Этим займется оценочная миссия, которая ожидается в мае – июне. В те же месяцы украинские власти ожидают предоставления второго транша.

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