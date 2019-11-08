Украина, Россия и Еврокомиссия проводят газовые консультации

Фото: "Укртрансгаз"

Сегодня, 8 ноября, в Брюсселе состоятся технические консультации между Украиной, Россией и Еврокомиссией о подписании соглашений по транспортировке газа с 2020 года. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

По его словам, встреча будет технической – специалисты будут нарабатывать все возможные сценарии развития событий. Министр также заверил, что украинская сторона настроена конструктивно и рассчитывает на такой же подход остальных участников консультаций.

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Напомним, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Переговоры по вопросу заключения нового контракта ведутся в трехстороннем формате – с участием Еврокомиссии.

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Стороны уже провели несколько раундов консультаций по транзиту российского газа в европейские страны на уровне министров, так как министерским встречам предшествуют переговоры на техническом уровне. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. Украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. Подробнее о переговорах – в сюжете новостей "Сегодня":

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если Украина не откажется от решения Стокгольмского арбитража по газовому спору, то договоренности между Москвой и Киевом по вопросу транзита не достичь. В ответ глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сказал, что Россия, предлагая Украине обнулить иски более чем на 20 млрд долларов, не озвучила взамен предложений, сопоставимых с этой суммой.

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