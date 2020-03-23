Украина сменила главного покупателя пшеницы

Египет стал основным импортером украинской пшеницы, сместив на вторую позицию Индонезию. Такие данные по итогам восьми месяцев 2019/20 маркетингового года (МГ) озвучили аналитики "АПК-Информ".

Так, за июль-февраль из Украины в Египет было отгружено 2,7 млн тонн зерна, что в 2,7 раза превосходит показатель предыдущего сезона (1 млн тонн) и на 40% – объем экспорта по итогам всего 2018/19 МГ (1,9 млн тонн). И если за аналогичный период прошлого сезона на долю Египта приходилось 8% общего отгруженного объема зерновой продукции из Украины, то в текущем сезоне данный показатель достиг 17%.

"Стоит отметить, что основную конкуренцию в поставке пшеницы в Египет Украине составляет Россия, которая, по оперативным данным, за восемь месяцев 2019/20 МГ отгрузила в указанном направлении около 8,4 млн тонн (+37% к аналогичному показателю сезона-2018/19)", - подчеркнули аналитики.

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Согласно оценкам USDA, прогноз импорта пшеницы в Египет на 2019/20 МГ составляет 12,5 млн тонн, из которых зерновыми российского и украинского происхождения по итогам июля-февраля суммарно обеспечили уже 11,1 млн тонн. Таким образом, за восемь месяцев 2019/20 МГ Россия и Украина суммарно покрыли около 89% ожидаемого объема импорта пшеницы в Египет, тогда как за аналогичный период предыдущего сезона – только 58%.

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Напомним, ранее торговый представитель Тарас Качка подчеркнул, что несмотря на требование президента Владимира Зеленского ограничить экспорт ключевых продуктов из Украины, зерновые не войдут в этот список.

Также новости "Сегодня" рассказывали о том, как Украина зарабатывает на экспорте подсолнечного масла, за которое в США готовы платить по шесть долларов за литр:

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