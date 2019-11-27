Украина снова подсела на энергетическую иглу России – эксперты

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Украина снова подсела на энергетическую иглу России, заявляют эксперты, дешевая кремлевская электроэнергия, по их словам, вытеснила украинскую. Конкретные примеры привел "Энергоатом" в своем обращении в Антимонопольный комитет. Копия документа попала в прессу. Текст изучили и корреспонденты "Сегодня".

"4 ноября с 2 до 6 часов суток наблюдалась ситуация, когда некоторыми продавцами были представлены и акцептированы оператором рынка ценовые заявки, которые были значительно меньше, чем ценовые заявки НАЭК "Энергоатом", которое сегодня имеет самую низкую обоснованную цену на электрическую энергию. В то же время имеется информация по импорту из Беларуси и Российской Федерации в указанный период", – говорится в обращении НАЭК "Энергоатом".

Это отрывок из официального обращения Энергоатома в Антимонопольный комитет. Если проще: в Украине сложилась ситуация, когда для кремлевских киловатт место есть, а для украинских – нет. Как такое возможно, "Сегодня" спросили у министра энергетики. И вот ответ Алексея Оржеля:

"Импорт занимает очень небольшую часть сейчас в структуре рынка. Если мы говорим о демпинговых ценах, они не являются прайсмейкерамы. Если вы посмотрите, в те часы, на которые жалуется наша тепловая генерация, прайсмейкерамы являются атомная и гидрогенерация. Просто менее конкурентная генерация не попадает в график, и туда не попадает импорт, который составляет чуть более 1% от общего объема рынка", – говорит министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Действительно, это небольшой объем, но он существенно влияет на формирование цены электроэнергии на рынке. Если бы не было импорта российской электроэнергии, то, безусловно, эти заводы пошли бы к украинскому производителю", – заявляет эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук.

Цены на российскую электроэнергии действительно выгоднее. По подсчетам экспертов, они ниже на 30%. Но это, заявляют политики, энергозависимость от страны-агрессора, а в условиях войны – енергокапитуляция.

"Этим вопросом уже должна заниматься Служба безопасности Украины, потому что с каждым днем ​​доля российской электроэнергии в общем объеме в Украине растет, и это бьет и по украинской экономике и по национальной безопасности", – заявляет народный депутат Украины Алексей Гончаренко (фракция партии "Европейская Солидарность").

Соответствующее обращение народный депутат Гончаренко направил в СБУ, его коллега Бондаренко обратился в антикоррупционные прокуратуру и бюро. С сегодняшнего дня известно: заявление есть и на столе Антимонопольного комитета.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта.

Ранее руководители энергокомпаний обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой остановить импорт российской электроэнергии, отметив, что импорт дешевого тока с РФ и Беларуси уничтожает украинскую энергетическую и угледобывающей отрасли и угрожает энергетической независимости страны и национальной безопасности.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России.

"Считаем действия оператора системы передачи, которые привели к искусственному увеличению дефицита на рынке электрической энергии и, как следствие, наносили ущерб компании, а также поставщикам услуг по балансировке нарушившими требования законодательства, регулирующего деятельность на рынке электрической энергии и законодательства в сфере защиты экономической конкуренции", — говорится в письме.

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