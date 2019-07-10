Украина собирается активнее "кормить" Китай

КНР входит в число главных покупателей отечественной аграрной продукции

Фото: AFP

Украина, которая ищет новые рынки для внешней торговли, заинтересована в расширении экспорта в Китай продукции пищевой промышленности. Об этом заявила замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Елены Ковалевой во время встречи с группой китайского бизнеса провинции Шаньси и делегацией Банка Китая, передает пресс-служба Минагропрода.

"Китай – один из ключевых торговых партнеров Украины, стабильно входит в ТОП-5 стран-импортеров украинской аграрной продукции. Сегодня наша страна является основным поставщиком в Китай кукурузы и подсолнечного масла. Учитывая высокий спрос Китая на пищевую продукцию, украинская сторона заинтересована в расширении экспорта на этот рынок не только сырья, но и готовой продукции пищевой промышленности", - отметила замминистра.

Ковалева также подчеркнула, что еще не полностью реализован потенциал для расширения двустороннего товарооборота между двумя странами. Речь идет об экспорте в КНР таких продуктов как мука, мясо птицы, говядина, молочная продукция, фрукты и ягоды (черешня, яблоки, голубика), мед и продукция пчеловодства, яйца и яичные продукты, пшеница, рапс, сорго и др.

По словам чиновницы, с целью получения доступа к китайскому рынку агропродовольственной продукции ведется активная работа Госпродпотребслужбы с Генеральной таможенной администрацией КНР по согласованию ветеринарных, фитосанитарных и санитарных требований.

Кроме того, Ковалева отметила, что в рамках саммита лидеров стран G20 в Японии было объявлено, что Китай продолжит политику по открытости страны внешнему миру.

"Мы приветствуем такие инициативы китайской стороны и видим в короткой перспективе большие возможности для расширения стратегического сотрудничества между Украиной и Китаем", – подчеркнула замминистра.

Она добавила, что АПК Украины демонстрирует стабильную тенденцию к росту как экономических, так и физических показателей, поэтому является перспективным направлением для инвестиций со стороны китайского бизнеса.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина нарастила экспорт аграрной продукции, который составляет 42,9% от общего экспорта страны.

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