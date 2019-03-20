Украина сохранила экспорт "молочки", но сократила выручку

В денежном эквиваленте экспорт молочных продуктов упал почти на четверть

Фото: Pixabay

Украина сохранила экспорт "молочки", но сократила выручку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/24b/4a7/5c924b4a7879b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/24b/4a7/5c924b4a7879b.jpg 2019-03-20T16:22:00+02:00 Экономика В денежном эквиваленте экспорт молочных продуктов упал почти на четверть

Объем экспорта украинских молочных продуктов по итогам января-февраля 2019 года сохранился на уровне прошлогоднего показателя, но в денежном эквиваленте уменьшился на 22% – до 34,2 млн долларов. Об этом информирует пресс-служба Ассоциации производителей молока.

В сообщении говорится, что причина падения выручки – снижение цен на "молочку" на мировом рынке.

"На сегодняшний день экспорт не дает нам такой "финансовой подушки", как раньше, но и на внутренний рынок надеяться не приходится, поскольку потребление в Украине и так низкое, к тому же, сейчас пост. А в этот период продажи молочных продуктов падают еще больше", – объяснила аналитик Ассоциации Яна Музыченко.

Украина в течение первых двух месяцев этого года экспортировала такие виды молочной продукции:

молоко и сливки : продажи составили 5 тыс. т (в 2,2 раза больше, чем годом ранее); больше всего продукция экспортировалась в Катар и Молдову;

сгущенные молоко и сливки, включая сухое молоко : поставки сократились до 3,6 тыс. т (-32,4%); основные импортеры – Кувейт, Израиль и Армения;

кисломолочная продукция : экспорт составил 975 т (+46,2%); основные покупатели – Казахстан и Молдова;

масло : экспорт сократился до 3,9 тыс. т (-36,4% меньше); крупнейшие импортеры – Нидерланды, Марокко и Молдова;

сыр : поставки достигли 1 тыс. т (+3,17%); основные покупатели – Молдова и Египет;

сыворотка: экспорт достиг 4,9 тыс. т (+21%); крупнейшие импортеры – Китай и Малайзия.

Напомним, по итогам 2018 года Украина открыла 85 новых рынков для различных видов продукции. В Госпотребслужбе отметили, что благодаря процессу приближения законодательства и стандартов к лучшим практикам Европейского Союза, 306 украинских предприятий имеют право экспорта в страны ЕС, в том числе 126 производителей пищевых продуктов (мяса птицы, рыбы, меда, яиц, молочной продукции).

Ранее сообщалось, что в Украине в течение прошлого года обнаружили более 400 партий фальсифицированной молочной продукции:

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