Украина сократила долларовый госдолг

А вот долги государства в гривне за месяц выросли на 27 миллиардов

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за июль 2018 года сократился в долларовом эквиваленте на 0,59 млрд долларов, или на 0,8%.

Этот показатель теперь составляет 75,71 млрд долларов, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

При этом в гривневом эквиваленте объем госдолга за июль вырос на 27,4 млрд грн, или на 1,4%, – до 2,026 трлн грн.

По сравнению с показателем на начало 2018 года объем госдолга в долларовом эквиваленте снизился на 0,8%, в гривневом эквиваленте – на 5,4%.

Напомним, в августе правительство озаботилось вопросом, как уменьшить государственный долг Украины. Для этого приняли Стратегию управления госдолгом на ближайшие три года. Кроме того, управление государственными долгами хотят "отдать" его независимому агентству.

При этом в Минфине подчеркнули, что Украина идет к безопасному уровню госдолга – соотношение прямого государственного долга Украины к валовому внутреннему продукту (ВВП) снижается до 60%. И.о. главы Минфина Оксана Маркарова уточнила, что достичь уровня 60% ВВП планируется к концу 2018 года. Снижение показателя до уровня не выше 49% ВВП планируется до конца 2020 года.

По итогам 2017 года госдолг составлял более 70% ВВП Украины.





Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Каждый украинец должен 1725 долларов: как Кабмин будет отдавать внешние долги".



