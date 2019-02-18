В Украине сократятся посевы сахарной свеклы: озвучен прогноз
Аналитики опасаются, что площадь посевов станет самой низкой за последние пять лет
Посевные площади сахарной свеклы в 2018/2019 маркетинговом году (МГ, сентябрь–август) составят около 220-230 тыс. га, что почти на четверть меньше чем годом ранее. Такой прогноз дали аналитики Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины "Укрцукор", сообщается на ее сайте сегодня, 18 февраля.
Заместитель председателя правления Ассоциации Руслана Бутило напомнила, что посевная кампания сахарной свеклы начнется через полтора месяца. По ее словам, указанная площадь станет самым низким показателем за последние пять лет.
"Это, соответственно, отразится и на производстве сахара, и на количестве работающих сахарных заводов", – отметила она.
При этом Бутило не исключила, что ситуация может улучшиться, так как часть хозяйств еще не решила, будет ли работать в этом сезоне.
Напомним, в предыдущем МГ работали 42 сахарных завода, которые изготовили 1,82 млн тонн сахара и переработали 13,6 млн тонн сахарной свеклы.
Украина уже исчерпала квоты на беспошлинные поставки сахара в Европейский Союз: квоты в объеме 20 тыс. тонн были закрыты 30 января.
Ранее Международная организация по сахару сообщила, что в 2019/2020 МГ ожидается дефицит сахара. При этом в прошлом году мировые цены на сахар упали до самого низкого за десятилетие уровня.
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