Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,68
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В Украине сократятся посевы сахарной свеклы: озвучен прогноз

Сегодня, 20:07

Аналитики опасаются, что площадь посевов станет самой низкой за последние пять лет

Фото: Pixabay
В Украине сократятся посевы сахарной свеклы: озвучен прогноз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/af1/e25/5c6af1e2598c4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/af1/e25/5c6af1e2598c4.jpg Экономика Аналитики опасаются, что площадь посевов станет самой низкой за последние пять лет

Посевные площади сахарной свеклы в 2018/2019 маркетинговом году (МГ, сентябрь–август) составят около 220-230 тыс. га, что почти на четверть меньше чем годом ранее. Такой прогноз дали аналитики Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины "Укрцукор", сообщается на ее сайте сегодня, 18 февраля.

Заместитель председателя правления Ассоциации Руслана Бутило напомнила, что посевная кампания сахарной свеклы начнется через полтора месяца. По ее словам, указанная площадь станет самым низким показателем за последние пять лет.

"Это, соответственно, отразится и на производстве сахара, и на количестве работающих сахарных заводов", – отметила она.

При этом Бутило не исключила, что ситуация может улучшиться, так как часть хозяйств еще не решила, будет ли работать в этом сезоне.

Напомним, в предыдущем МГ работали 42 сахарных завода, которые изготовили 1,82 млн тонн сахара и переработали 13,6 млн тонн сахарной свеклы.

Украина уже исчерпала квоты на беспошлинные поставки сахара в Европейский Союз: квоты в объеме 20 тыс. тонн были закрыты 30 января.

Ранее Международная организация по сахару сообщила, что в 2019/2020 МГ ожидается дефицит сахара. При этом в прошлом году мировые цены на сахар упали до самого низкого за десятилетие уровня.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег сахар, посевы, посевная, Укрцукор

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине сократятся посевы сахарной свеклы: озвучен прогноз". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине упало производство сахара: названы причины

5 февраля, 12:21

Лидером по выпуску "сладкого песка" стала Винницкая область

Стало известно, сколько Украина экспортировала сахара за год

29 января, 15:18

Объем экспорта сахара превысил 580 тыс. т

Мировые цены на сахар рухнули до рекорда за 10 лет

1 октября 2018, 15:00

Девальвация в странах-производителях продукта ударила по рынку

В Украине стартовал сезон производства сахара

28 сентября 2018, 10:25

Сахароварение снизит объемы, прогнозируют специалисты

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Почему врачи запрещают пить воду стоя?

Впервые за столько лет. Камалия похвасталась сменой имиджа

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе

Влад Яма опубликовал редкое фото с женой и сыном

Невзоров жёстко прошёлся по пропагандистке Скабеевой

Mitsubishi и Volkswagen прекращают выпуск авто: ряд моделей

Известная украинская актриса высказалась о гражданах РФ

Украине предложили решение по Азовскому морю
Загрузка...

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

Сегодня, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

Вчера, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Большая разборка: что нужно знать о наследовании и наследстве

Вчера, 07:00

Как правильно оформить наследство и какие налоги придется на него платить

Сколько каждому украинцу придется заплатить за выборы президента 2019

16 февраля, 08:34

Среди рекордов — число кандидатов, бюджет гонки и даже длина бюллетеня

Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе