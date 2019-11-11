Украина сократила запасы газа в хранилищах: сколько осталось

Запасы природного газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины с 2 ноября уменьшились до 21,65 млрд куб. м. Данные за 9 ноября опубликовала пресс-служба государственной компании "Укртрансгаз" сегодня, 11 ноября.
По информации компании, за сутки из хранилищ отобрали 7,5 млн куб. м газа.
Напомним, что Украина начала отбор газа 2 ноября. В "Укртрансгазе" сообщали, что запасы в ПХГ к началу отопительного сезона составили 21,76 млрд куб. м.
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Новости "Сегодня" писали, что ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил о необходимости закачать 20 млрд куб. м. Потом министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель отметил, что Украина к началу отопительного сезона увеличит запасы газа в ПХГ до 21 млрд куб. м для стабильного прохождения зимы.
Также премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что страна спокойно пройдет отопительный сезон, а батареи в домах украинцев включат вовремя:
Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме
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