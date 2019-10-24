"Газпром" не откажется от транзита газа через Украину: в НБУ назвали причину

Дмитрий Сологуб напомнил российской компании о взятых на себя обязательствах

Фото: "Укртрансгаз"/Facebook

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Российский газовый монополист "Газпром" не может полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины из-за своих контрактных обязательств.

Об этом на брифинге Национального банка Украины сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Он объяснил, что в каждом ежегодном прогнозе на транзит газа учитываются несколько условий: контрактные обязательства "Газпрома", объем газа в хранилищах и введение в эксплуатацию новых газопроводов в обход Украины.

"Учитывая все эти факторы, входящие данные, чтобы выполнить свои обязательства, "Газпрому" придется прокачать через Украину приблизительно 50 млрд кубометров. Как минимум. Если он будет выполнять контрактные обязательства", – отметил Сологуб.

Он допускает возможность временного прекращения транзита российского газа. НБУ обсуждает данную проблему с представителями "Нафтогаза" и "Укртрансгаза", чтобы оценить ее влияние на жителей и экономику Украины.

"Они уверяют, что, так как они к этому активно готовятся, они не видят с этим больших проблем, что дистрибуция газа внутренним потребителям будет обеспечена", – добавил Дмитрий Сологуб.

Напомним, что действующий транзитный контракт подписали в 2009 году, он истекает в конце этого года. При этом министр энергетики России Александр Новак уверяет, что Москва готова продлить контракт на транзит газа с Киевом на существующих условиях, но с изменением некоторых технических параметров.

Премьер-министр Алексей Гончарук допускает возможность появления некоторых проблем из-за отмены транзита газа, но уверяет, что на самих украинцах это не скажется, так как страна готова к отопительному сезону и накопила достаточные запасы природного газа в хранилищах.

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