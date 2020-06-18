Украина справилась с госбюджетом: решение Рады

Верховная Рада Украины одобрила постановление № 3269-д о выполнении государственного бюджета за 2019 год. "За" проголосовали 237 депутатов. Такое решение свидетельствует о том, что Украина в прошлом году в целом справилась с выполнением государственного бюджета, несмотря на то, что наполнению доходной части мешал слишком высокий курс гривни.

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Так, согласно постановлению, доходы главной сметы в 2019 году составили 998,3 млрд гривен, или 99,1% от измененного планового показателя. Расходы госбюджета Украины в 2019 году составили 1,075 трлн грн, что на 9,1% больше, чем в 2018 году. Дефицит бюджета составил 80,9 млрд гривен.

"В целом рост отечественной экономики, доходов населения и потребления положительно повлияли на наполнение доходной части бюджета. Тогда как укрепление обменного курса гривни и дезинфляционные процессы имели негативное влияние на выполнение бюджета. В то же время, укрепление обменного курса способствовало обеспечению макроэкономической стабильности и экономии расходов на обслуживание государственного долга, номинированного в иностранной валюте", – сказал министр финансов Сергей Марченко, представляя отчет о выполнении закона о госбюджете Украины.

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Ранее Марченко в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", также заявлял, что руководству налоговой и таможенной служб поставлена задача увеличить плановые поступления в бюджет на 10-15%:

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