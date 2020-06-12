Министр финансов отчитался о выполнении бюджета и борьбе с коррупцией

По словам министра, руководству налоговой и таможенной служб поставлена задача увеличить плановые поступления на 10-15%

Вопрос борьбы с коррупцией на сегодняшний день очень важен.

Об этом в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Реакция на те вопросы, которые поставил мой предшественник, была соответствующей и сразу. Было уволено руководство налоговой и таможенной служб. Сейчас есть политическая воля у руководства страны расследовать эти случаи полностью. Это является гарантией для дальнейших злоупотреблений. Никто и никогда, если мы этот вопрос (борьбы с коррупцией – Ред.) раскроем в полной мере, не сможет далее этим злоупотреблять", – отметил он.

Также министр рассказал о выполнении бюджета.

"Я ответственно заявляю, что план общего фонда бюджета мая выполнен на 100%. План июня будет также выполнен. Более того, мы ожидаем выполнения бюджета 2020 года", – заявил Марченко.

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По словам министра, руководству налоговой и таможенной служб поставлена задача увеличить плановые поступления на 10-15%. Если руководство не справится – оно будет уволено.

"Никто не будет толерировать ни коррупцию, ни схемы ни в нологовой, ни в таможенной службах", – резюмировал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с членами Кабинета министров, представителями комитетов Верховной Рады, а также руководством правоохранительных органов, на которой обсудили вопросы выполнения Государственного бюджета Украины на 2020 год в условиях экономического кризиса, поставил задачу новой команде Министерства финансов обеспечить безусловное поступление доходной части государственного бюджета.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство финансов Украины допускает, что государственная смета будет снова пересмотрена после того, как Верховная Рада уже приняла изменения в бюджет-2020.

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Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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