Украина стала второй по темпам роста в рейтинге Doing Business
С 2014 года Украина поднялась в рейтинге на 41 позицию
Украина является второй страной в мире по темпам роста в рейтинге Doing Business с 2009 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли на странице в Facebook.
"С 2014 года Украина выросла в рейтинге Doing Business на 41 позицию. Мы – вторые в мире по темпам роста в рейтинге с 2009 года", – говорится в сообщении.
По данным Минэкономразвития, благодаря дерегуляции Украина добилась ежегодной экономии бизнеса в размере более одного миллиарда гривен.
В сообщении также сказано, что в течение трех лет Кабинет министров провел восемь дерегуляционных заседаний, на которых правительство отменило около 1300 устаревших актов, создававших ненужное давление на предпринимателей.
Напомним, в 2018 году Украина заняла 71-е место в рейтинге среди 190 стран мира, переместившись за год на пять строчек вверх. Позиция Украины – между Кыргызстаном и Грецией.
Как заявил в январе президент Петр Порошенко, инвесторы ожидают, что в Украине не будет реванша и отката в реформах:
В марте пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что Украина должна подняться минимум на 10 пунктов в рейтинге Doing Business к 2020 году. По словам министра экономического развития Степана Кубива, в Украине отменили 149 устаревших актов 1993-1997 годов и обязательное ведение "Книги жалоб и предложений", а также инициировали совершенствование лицензирования хозяйственной деятельности и разрешили иностранцам оформлять долгосрочные визы в департаменте консульской службы Министерства иностранных дел без выезда из Украины.
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