Украина стала второй по темпам роста в рейтинге Doing Business

С 2014 года Украина поднялась в рейтинге на 41 позицию

Фото: Pixabay

Украина стала второй по темпам роста в рейтинге Doing Business //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f8e/4c7/5c8f8e4c7dc72.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f8e/4c7/5c8f8e4c7dc72.jpg 2019-03-18T14:35:00+02:00 Экономика С 2014 года Украина поднялась в рейтинге на 41 позицию

Украина является второй страной в мире по темпам роста в рейтинге Doing Business с 2009 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли на странице в Facebook.

"С 2014 года Украина выросла в рейтинге Doing Business на 41 позицию. Мы – вторые в мире по темпам роста в рейтинге с 2009 года", – говорится в сообщении.

По данным Минэкономразвития, благодаря дерегуляции Украина добилась ежегодной экономии бизнеса в размере более одного миллиарда гривен.

В сообщении также сказано, что в течение трех лет Кабинет министров провел восемь дерегуляционных заседаний, на которых правительство отменило около 1300 устаревших актов, создававших ненужное давление на предпринимателей.

Напомним, в 2018 году Украина заняла 71-е место в рейтинге среди 190 стран мира, переместившись за год на пять строчек вверх. Позиция Украины – между Кыргызстаном и Грецией.

Как заявил в январе президент Петр Порошенко, инвесторы ожидают, что в Украине не будет реванша и отката в реформах:

В марте пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что Украина должна подняться минимум на 10 пунктов в рейтинге Doing Business к 2020 году. По словам министра экономического развития Степана Кубива, в Украине отменили 149 устаревших актов 1993-1997 годов и обязательное ведение "Книги жалоб и предложений", а также инициировали совершенствование лицензирования хозяйственной деятельности и разрешили иностранцам оформлять долгосрочные визы в департаменте консульской службы Министерства иностранных дел без выезда из Украины.

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