Украина сжигает "зимний" газ: хранилища заполнены всего на 35%

Кроме накопленного, страна использует импортированный по реверсу газ и топливо собственной добычи

Фото: AFP

Украина сжигает "зимний" газ: хранилища заполнены всего на 35% //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/ed9/85a/5c3ed985a5a3a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/ed9/85a/5c3ed985a5a3a.jpg 2019-02-04T09:21:00+02:00 Экономика Кроме накопленного, страна использует импортированный по реверсу газ и топливо собственной добычи

В подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию на 2 февраля находилось 11,05 млрд кубометров газа. Об этом свидетельствуют данные оператора украинской газотранспортной системы, госкомпании "Укртрансгаз".

Таким образом, украинские ПХГ заполнены уже на 35%. Для сравнения, 30 января запасы газа составляли 11,24 млрд кубометров.

За последние отчетные сутки газ в ПХГ Украины газ не закачивался. Вместе с тем из хранилищ было отобрано 56,13 млн кубометров газа.

При этом в Украину за сутки поступило 22,34 млн кубов газа: из Словакии – 17,35 млн куб. м, из Венгрии – 2,07 млн куб., из Польши – 2,92 млн куб. м. Собственная добыча газа составила 58,85 млн куб. м газа.

Как известно, к началу отопительного сезона 2018-2019 годов Украина накопила рекордный за последние шесть лет объем газа в ПХГ - к 7 ноября запасы в подземных хранилищах составили 17,193 млрд куб. м. При этом темпы отбора газа из хранилищ превышают прошлогодние – из-за более холодной погоды.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" экономист оценил шансы на новый газовый шантаж со стороны России и объяснил, хватит ли Украине голубого топлива на зиму.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украина сжигает "зимний" газ: хранилища заполнены всего на 35%". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...