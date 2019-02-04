Украина сжигает "зимний" газ: хранилища заполнены всего на 35%
Кроме накопленного, страна использует импортированный по реверсу газ и топливо собственной добычи
В подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию на 2 февраля находилось 11,05 млрд кубометров газа. Об этом свидетельствуют данные оператора украинской газотранспортной системы, госкомпании "Укртрансгаз".
Таким образом, украинские ПХГ заполнены уже на 35%. Для сравнения, 30 января запасы газа составляли 11,24 млрд кубометров.
За последние отчетные сутки газ в ПХГ Украины газ не закачивался. Вместе с тем из хранилищ было отобрано 56,13 млн кубометров газа.
При этом в Украину за сутки поступило 22,34 млн кубов газа: из Словакии – 17,35 млн куб. м, из Венгрии – 2,07 млн куб., из Польши – 2,92 млн куб. м. Собственная добыча газа составила 58,85 млн куб. м газа.
Как известно, к началу отопительного сезона 2018-2019 годов Украина накопила рекордный за последние шесть лет объем газа в ПХГ - к 7 ноября запасы в подземных хранилищах составили 17,193 млрд куб. м. При этом темпы отбора газа из хранилищ превышают прошлогодние – из-за более холодной погоды.
Ранее в комментарии сайту "Сегодня" экономист оценил шансы на новый газовый шантаж со стороны России и объяснил, хватит ли Украине голубого топлива на зиму.
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