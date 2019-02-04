Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,57
31,63
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Украина сжигает "зимний" газ: хранилища заполнены всего на 35%

Сегодня, 09:21

Кроме накопленного, страна использует импортированный по реверсу газ и топливо собственной добычи

Фото: AFP
Украина сжигает "зимний" газ: хранилища заполнены всего на 35% //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/ed9/85a/5c3ed985a5a3a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/ed9/85a/5c3ed985a5a3a.jpg Экономика Кроме накопленного, страна использует импортированный по реверсу газ и топливо собственной добычи

В подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию на 2 февраля находилось 11,05 млрд кубометров газа. Об этом свидетельствуют данные оператора украинской газотранспортной системы, госкомпании "Укртрансгаз".

Таким образом, украинские ПХГ заполнены уже на 35%. Для сравнения, 30 января запасы газа составляли 11,24 млрд кубометров.

За последние отчетные сутки газ в ПХГ Украины газ не закачивался. Вместе с тем из хранилищ было отобрано 56,13 млн кубометров газа.

При этом в Украину за сутки поступило 22,34 млн кубов газа: из Словакии – 17,35 млн куб. м, из Венгрии – 2,07 млн куб., из Польши – 2,92 млн куб. м. Собственная добыча газа составила 58,85 млн куб. м газа.

Как известно, к началу отопительного сезона 2018-2019 годов Украина накопила рекордный за последние шесть лет объем газа в ПХГ - к 7 ноября запасы в подземных хранилищах составили 17,193 млрд куб. м. При этом темпы отбора газа из хранилищ превышают прошлогодние – из-за более холодной погоды. 

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" экономист оценил шансы на новый газовый шантаж со стороны России и объяснил, хватит ли Украине голубого топлива на зиму

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег газ, Укртрансгаз, ПХГ, хранилища, запасы газа

Вы сейчас просматриваете новость " Украина сжигает "зимний" газ: хранилища заполнены всего на 35%". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия увеличила транзит газа через Украину: стала известна причина

1 февраля, 14:03

"Газпром" предоставил данные о своих запасах голубого топлива в Европе

В Украине можно существенно увеличить добычу газа – эксперты

30 января, 05:40

Чтобы отрасль развивалась, надо развивать партнерство между государственными и частными добывающими компаниями

Украина увеличила потребление газа за год: появились подробности

29 января, 14:06

В 2018 году потребление газа выросло на 400 млн кубометров

Украина существенно сократила импорт газа: "Нафтогаз" сообщил детали

29 января, 13:25

Объем импорта газа в 2018 году составил 10,6 млрд кубометров

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Рост зарплат в Украине: ожидать ли его в 2019 году

Вчера, 07:51

Прогноз средней зарплаты к концу 2019 года оказался ниже, чем средняя зарплата за декабрь 2018-го

Как айтишники страну кормят, или почему высокие зарплаты – хорошо для экономики

2 февраля, 07:51

Опрос показал, сколько в среднем зарабатывают представители отрасли информационных технологий

Нефть подорожала, а цены на бензин замедлили падение: чего ждать автовладельцам в феврале

2 февраля, 07:42

Бензин может подорожать в конце февраля

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

2 февраля, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях