Украина сжигает зимний газ: сколько осталось в хранилищах

Фото: "Укртрансгаз"

Запасы зимнего газа в Украине продолжают сокращаться. Так, объем газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 11 января составил 18,12 млрд куб. м, тогда как 4 января в ПХГ было 18,66 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные "Оператора ГТС".

По информации госкомпании, только за 11 января из хранилищ отобрали 70,88 млн куб. м газа. При этом за последние отчетные сутки газ в ПХГ Украины не закачивался.

Реклама

В тренде Покупать доллары по удобному курсу: эксперт рассказал о плюсах нового закона

Как известно, на момент старта сезона отбора из ПХГ (2 ноября) объем запасенного на зиму газа превышал 21 млрд куб. м, что является рекордным показателем за последние 10 лет. Тогда "Нафтогаз Украины" решил к отопительному сезону накопить в хранилищах рекордные за последние годы 20 млрд кубометров на случай прекращения российского транзита с 1 января.

Однако в конце декабря Украина и Россия подписали новый пятилетний контракт на транзит газа. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель уже отметил, что благодаря этому соглашению Украина будет получать в год примерно 2-3 миллиарда долларов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама