Украина уменьшила госдолг в долларах

В марте 2020 года, когда Украина активно рассчитывалась по кредитам, государственный и гарантированный государством долг в гривне вырос на 10,1%, а в долларовом эквиваленте уменьшился на 3,6%. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

"Колебания на валютном рынке продолжают влиять на состояние государственного долга Украины. По данным Национального банка, девальвация гривни относительно доллара в марте составила 12,4%. На этом фоне совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте вырос на 10,1%, до 2,255 трлн грн, а в эквиваленте в иностранной валюте уменьшился на 3,6%, до 80,38 млрд долл.", – говорится в обзоре, подготовленном министерством.

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"Расходы по погашению государственного долга составляли 9,6 млрд грн, в том числе Украина погасила кредит в размере 200 млн канадских долларов (141,8 млн долларов США), который был издан Канадской экспортным агентством в 2015 году", – добавили в Минфине.

Расходы государственного бюджета по обслуживанию государственного долга составили 20,1 млрд гривен.

"С целью обеспечения стабильности государственных финансов среди внешних источников финансирования приоритетом для Министерства финансов остается сотрудничество с международными финансовыми организациями и странами-партнерами", – отметили в Минфине.

В тренде Доллар в Украине упал еще ниже, евро растет в цене

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В ведомстве также добавили, что пандемия COVID-19 и ожидания возможной рецессии мировой экономики "не могли не сказаться на активности инвесторов на рынке капиталов". Поэтому вмарте Минфин из пяти запланированных провел лишь три аукциона по размещению ОВГЗ.

По их итогам на финансирование госбюджета привлекли 33 млрд грн. Средства привлекались преимущественно в иностранной валюте, но по низким ставкам. На последнем аукционе, который состоялся 24 марта, средневзвешенные ставки доходности по номинированным в долларах и евро ОВГЗ со сроком обращения 3 месяца и 1,2 года составляли 3% и 2,22% соответственно. Доходность шестимесячных облигаций, номинированных в гривне, на аукцион 3 марта составила 9,9%.

Напомним, чтобы справится с выплатами по госдолгу в 2020 году, Украине необходима помощь Международного валютного фонда (МВФ). А для получения новой программы МВФ нужно согласовать текст меморандума и принять во втором чтении закон о банковской деятельности. К этому закону сейчас подано более 16 тысяч поправок, причем более шести тысяч – одним депутатом. Проволочки с принятием документа могут привести к катастрофическим последствиям для экономики:

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