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Украина упрощает автоперевозки с Беларусью: больше не нужны разрешения

5 августа, 15:51

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Отечественные перевозчики получат новые возможности

Отечественный Кабинет министров одобрил законопроект о ратификации протокола между правительствами Украины и Беларуси о внесении изменений в соглашение о международном автомобильном сообщении от 17 декабря 1992 года.

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Также одобрен проект распоряжения Камина о подаче этого протокола на ратификацию Верховной Радой, сообщает пресс-служба правительства.

Этот протокол предусматривает освобождение от разрешений на международные грузоавтоперевозки , что предоставит отечественным перевозчикам новые возможности для осуществления своей деятельности. А Украина сможет привлечь дополнительные грузопотоки и пассажиропотоки , ведь белорусские перевозчики смогут выполнять перевозки к нам также без разрешений.

Кроме того, протоколом будет урегулирован вопрос увеличения срока пребывания членов экипажей автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, а также водителей грузовых автомобилей, осуществляющих международные грузовые перевозки, при наличии подтверждающих документов. Эта норма позволит решить вопрос выполнения перевозок профессиональными водителями на небольших расстояниях , говорится в сообщении.

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Напомним, в январе-апреле 2020 года транспортные предприятия Украины сократили перевозку грузов на 15,3% по сравнению с январем-апрелем 2019 года – до 184,8 млн тонн. Теперь появляется возможность нарастить их.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о создании нового портала электронных услуг e-transport.gov.ua. На транспортном портале можно заказать госадминуслуги в области транспорта и получить общие тематические сервисы.

Также напомним, что пассажирам следует пользоваться автобусами, предназначенными именно для такого вида перевозок:

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Беларусь Украина либерализация упрощение грузоперевозки Кабинет министров пассажирские перевозки автоперевозчики

Источник: Сегодня

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