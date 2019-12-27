Диджитализация транспорта: электронные сервисы объединили

На транспортном портале можно заказать государственные административные услуги в области транспорта

В Украине, где ранее стартовало тестирование приложения для водителей, объединили электронные сервисы во всех сферах транспортной отрасли в одну систему. Новый портал электронных услуг называется e-transport.gov.ua.

Его презентовали на совместном брифинге министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра цифровой трансформации Михаила Федорова, сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

На транспортном портале можно заказать не только государственные административные услуги в области транспорта, но и получить общие тематические сервисы.

"Мультимодальность транспорта и цифровые транспортные коридоры – приоритеты для Министерства инфраструктуры. Для этого мы создаем электронные сервисы во всех сферах транспортной отрасли. Цифровые решения нужны для развития Шелкового пути и других транспортных коридоров ", – отметил Криклий.

Какие функции будут в транспортном портале электронных услуг.

1. Бронирование разрешений на международные перевозки.

Интегрированная система идентификации id.gov.ua;

Онлайн подача и уплата заявки;

Быстрая проверка документов;

Бронирование определенного бланке разрешения для определенного перевозчика.

По словам ведомства, процедура занимает до 3 минут.

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2. Пост-контроль

Обмен данными с таможней предоставляет возможности реального отслеживания злоумышленников, которые пытаются подделать разрешения или нарушают порядок их использования. Каждое зарегистрированное разрешение может быть прослежено с момента его бронирования или печати до пересечения границы и возврат на пункт выдачи разрешения.

3. Разрешения на негабаритные перевозки

Интегрированная система идентификации id.gov.ua;

Онлайн подача и уплата заявки;

Значительное ускорение процедуры;

Е-протокол.

Для учета и оперативной обработки протоколов актов, которые выписываются инспекторами "Укртрансбезопасности", был введен новый формат – е-протокол. Это позволяет инспекторам напрямую с дороги оперативно передавать в департамент контроля "Укртрансбезопасности" информацию о нарушителях с целью дальнейшей обработки инцидентов.

5. Видеонаблюдение

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Для осуществления общественного контроля и повышения прозрачности процесса выдачи разрешений организована трансляция с пунктов выдачи разрешений в городах Ковель, Голобы, Львов, Винница, Хмельницкий, Борисполь, Коростень.

В ближайшее время планируется добавление еще 7 пунктов и других важных объектов.

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6. э-ТТН Электронный документ для подтверждения права на осуществление грузовых перевозок.

Сейчас введен пилотный проект, построена центральная база данных электронной ТТН, в нее вносятся данные от коммерческих систем документооборота обслуживающих грузоперевозчиков.

"Ожидайте на портале в ближайшее время расширение сервисов для автотранспорта (разрешение на перегрузку), сервисы для моряков и возможность регистрации воздушных судов", – добавил Криклий.

Отмечается, что портал будет наполняться сервисами, а также в планах внедрение платежных сервисов, подключение к системе электронного взаимодействия Трембита, внедрение Security Operation Center на базе центра кибербезопасности ГП ГЦЦК.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что в Украине хотят установить плату за проезд для грузовиков с иностранной регистрацией.

Также мы сообщали о том, что Министерство цифровой трансформации показало признаки вопиющей коррупции в строительном реестре.

На следующих президентских выборах граждане Украины получат возможность электронного голосования, с помощью смартфонов и компьютеров. Уверенность в этом выразил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24".

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