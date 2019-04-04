Украина установила новый рекорд: появились окончательные итоги урожая яблок

В 2018 году урожай яблок увеличился на 35%

Фото: Pixabay

Украина установила новый рекорд: появились окончательные итоги урожая яблок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/643/a9d/5ca643a9d6735.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/643/a9d/5ca643a9d6735.jpg 2019-04-04T21:00:00+03:00 Экономика В 2018 году урожай яблок увеличился на 35%

Урожай яблок в Украине в 2018 году является рекордным за годы независимости – он увеличился на 35% по сравнению с 2017-м и достиг 1,5 млн тонн.

Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) со ссылкой на итоговые данные Государственной службы статистики.

По словам главного аналитика УПОА Татьяны Смирновой, увеличению урожая способствовала "как интенсификация производства, так и вступление в плодоношение насаждений, которые были заложены несколько лет назад".

Согласно официальным данным, в прошлом году в стране насчитывалось 91,8 тыс. га яблоневых садов, которые были в плодоносящем возрасте, а годом ранее площадь составляла 91,2 тыс. га.

При этом средняя урожайность яблок составила 15,9 т/га (+35%).

Ранее сообщалось, что высокий урожай яблок не сильно порадовал украинских аграриев. По их словам, из-за избытка цены на них такие, что выращивать просто невыгодно:

На фоне рекордного урожая украинские оптовые компании сократили закупку яблок на внешних рынках с июля 2018 года по февраль 2019-го до 600 тонн, что стало наименьшим объемом импорта за всю историю независимости Украины.

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