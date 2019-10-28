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Украина увеличила поставки зерна за границу: что продаем

28 октября, 16:05

Экспорт превысил показатели прошлого года, подсчитали в Минагропроде

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

На фоне прогноза, что урожай в зерновых в Украине может достичь 80 млн тонн, украинские аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, с июля-2019 по июнь-2020), по состоянию на 28 октября, экспортировали 17,9 млн тонн зерна, что на 5 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого МГ. Об этом сообщила пресс-служба находящего в процессе ликвидации Министерства аграрной политики и продовольствия.

Так, на экспорт отправили:

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  • 10,9 млн тонн пшеницы;
  • 3,2 млн тонн ячменя;
  • 3,6 млн тонн кукурузы;
  • 5 тыс. тонн ржи.

Также экспортировано пшеничной муки и других культур – 109,7 тыс. тонн, что на 45,6 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

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Новости "Сегодня" писали, что по итогам 2018-2019 МГ Украина поставила на внешние рынки рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки при рекордном урожае в 70 млн тонн, что на 9,5 млн тонн больше по сравнению с предыдущим МГ (40,9 млн тонн). Без учета муки экспорт составил 49,995 млн тонн.

Мы сообщали, что Украина активно зарабатывает на подсолнечном масле. Например, американцы готовы выложить за литр привычного для украинцев продукта от шести долларов, то есть около 150 грн. Подробнее – в нашем сюжете:

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зерно экспорт аграрии АПК зерновые

Источник: Сегодня

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