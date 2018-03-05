Украина в четыре раза сократила импорт газа

Сегодня, 15:51

"Укртрансгаз" предоставил данные по закупкам голубого топлива за февраль

Фото: AFP
Фото: AFP

Украина в феврале-2018 по сравнению с февралем-2017 сократила импорт природного газа в четыре раза – до 343,1 млн куб. м.

В январе-феврале импорт составил 1,144 млрд куб. м, что в 2,5 раза меньше, чем в аналогичный период 2017 года.

Как свидетельствуют данные "Укртрансгаза", со стороны Словакии в январе-феврале-2018 поступило 804,6 млн куб. м газа (-66,6%), со стороны Венгрии – 181,3 млн куб. м (+0,7%), Польши – 158,8 млн куб. м (-31,5%).

При этом Украина уже более двух лет не импортирует природный газ из России, закупая голубое топливо исключительно на своей западной границе. Импорт должен был возобновиться по решению Стокгольмского арбитража, однако "Газпром" 1 марта сорвал поставки газа в Украину. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок.

Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.

Позже Россия заявила, что досрочно расторгает "кабальный контракт" на поставку и транзит газа.
газ, Украина, газпром, импорт, поставки газа

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Источник:

Интерфакс-Украина

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