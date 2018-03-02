Россия расторгает договор с Украиной на поставку и транзит газа – "Газпром"

Российский "Газпром" после решения Стокгольмского арбитража по транзитному контрактузаявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с украинским "Нафтогазом". Об этом заявил глава правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже", – заявил Миллер.

Миллер отметил, что Стокгольмский арбитраж якобы "руководствовался двойными стандартами".

"[Суд], принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам. Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", – пояснил решение "Газпрома" Миллер.

Напомним, 1 марта "Газпром" получил от "Нафтогаза Украины" деньги на оплату мартовских поставок "голубого топлива", однако вернул платеж. Россияне объяснили свое решение тем, что не было согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с "Нафтогазом". Российская сторона полагает, что без такого решения поставки газа невозможны, поэтому они не будут осуществляться с 1 марта. В "Нафтогазе" в свою очередь заявили, что удивлены таким решением "Газпрома". Украинская компания считает, что Россия нарушает требования Стокгольмского арбитража. Из-за невыполнения "Газпромом" своих обязательств Украина уже перешла на режим экономии газа. В Кабмине и "Нафтогазе" уверяют, что страна беспроблемно переживет морозные дни.

Кроме срыва поставок газа, "Газпром" также уменьшил давление на входе в украинскую ГТС, что поставило под угрозу транзит газа в Европу. Это нарушает требования транзитного контракта. Украина уже официально предупредила Еврокомиссию о проблемах, которые могут возникнуть из-за действий "Газпрома".

Как известно, Украина не покупает газ напрямую у России с ноября 2015 года, однако действие контракта на поставки завершается лишь в 2019 году. Согласно решению Стокгольмского арбитража по контракту о закупках газа, в 2018 и 2019 году Украина все же обязана закупать газ у "Газпрома". Речь идет об импорте минимум 4 млрд кубометров голубого топлива в год.

Впрочем, как отмечал Коболев, это решение не навредит Украине, ведь суд установил выгодные цены на российский газ. Так, решение Стокгольмского арбитража снижает цену российского газа для НАК "Нафтогаз Украины" на 20-50 долларов за тысячу куб. м по сравнению со старой формульной ценой.