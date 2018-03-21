Украина вернула довоенные объемы экспорта – Микольская

Повысив экспорт товаров и услуг на 16%, Украина впервые достигла показателей торговли, которые были до начала военной и торговой агрессии России. Об этом заявила заместитель министра экономического развития и торговли (МЭРТ) – торговый представитель Украины Наталья Микольская, сообщает 5 канал.

"Количество украинских компаний, экспортирующих в ЕС, выросло вдвое с начала действия зоны свободной торговли. Важно то, что компании также переориентируются с российского рынка на рынок ЕС и рынки третьих стран – Африка, Ближний Восток, США и Канада", – отметила Микольская.

Она сообщила, что правительство находится в постоянном диалоге с Европарламентом об увеличении доступа украинских компаний на рынок ЕС. По ее мнению, протекционистские настроения, которые сейчас царят в международной торговле, препятствуют, в том числе, дальнейшей интеграции Украины в ЕС.

"Важно вести постоянный диалог, потому что вопрос пересмотра Соглашения [о свободной торговле], увеличение квот и их отмена, пересмотр определенных исключений, относится к компетенции Европарламента. Мы также доносим важный месседж до европейских партнеров: украинские товары и услуги нужны европейскому потребителю, потому что имеют высокое качество, конкурентоспособную цену и изготовлены с индивидуальным подходом", – заявил Микольская.

По ее словам, Соглашение о свободной торговле между Украиной и ЕС способствует привлечению инвестиций в экономику Украины.

Напомним, в 2017 году Украина начала экспортировать в страны Европейского Союза 357 новых товаров, а число компаний-поставщиков увеличилось с 13 402 в конце 2016 года до 14 136 в конце прошлого года

Ранее эфире ТРК "Украина" Микольская также объяснила, почему европейцы проявляют такой интерес к нашим товарам: