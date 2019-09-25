Украина вошла в число лидеров по развитию "зеленой" энергии

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Украина вошла в пятерку мировых лидеров по темпам развития ветровой энергетики и в перспективе, лет через 50, перейдет исключительно на возобновляемые источники. Такую цель заявило новое сообщество "100 RE UA", в которое вошли крупнейшие ассоциации производителей зеленой энергии и экологи.

За первое полугодие в Украине построили больше ветровых и солнечных станций, чем за весь прошлый год, но темпы могут упасть – участники рынка обеспокоены тем, что в парламенте готовятся пересмотреть условия строительства ветро- и солнечных станций и уменьшить "зеленый тариф".

Однако на сколько и кого коснутся изменения – энергокомпании не сообщают и предупреждают: подобные изменения могут поставить крест на альтернативной энергетике в Украине.

"Ми не можем правила игры изменять вообще для инвесторов и внутренних, и международных, задним числом, потому что это катастрофическое значение будет иметь не только для возобновляемой энергетики, которая очень большими темпами развивается. Это будет иметь негативные последствия для всего инвестиционного климата в Украине", – заявил Александр Домбровский, глава общественного объединения "100 RE UA".

"В первую очередь, закон обратной силы не имеет, и это если будет обратная сила – то негативное влияние на инвестиции, на экономику, на рейтинг Украины, как политический, так и экономический: инвесторов – нет, экономика не развивается, люди теряют работу", – заявил Андрей Конеченков, глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации.

Напомним, не так давно в Запорожской области состоялся запуск первых ветряных турбин Приморской ветроэлектростанции.

Также сайт "Сегодня" писал, что в Украине ветрофермы идут в рост. Согласно Энергетической стратегии, принятой правительством страны, к 2035 году четверть всей электроэнергии Украина будет получать из возобновляемых источников. Более близкая цель — 11% к 2020 году. 2017-й мы закончили со скромными 1,5 ГВт мощности из необходимых 5 ГВт. Что касается выработки электроэнергии, то ее львиную долю принесли ветроэлектростанции.

Кроме того, мы сообщали, что комитет по ТЭК проголосовал за внедрение зеленых аукционов с 2020 года.

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