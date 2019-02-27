В Запорожской области запустили первые ветряные турбины Приморской ВЭС
Глава государства рассказал, что даст Украине переориентирование в энергетике на альтернативные источники
В Запорожской области состоялся запуск первых ветряных турбин Приморской ветроэлектростанции. Президент Украины Петр Порошенко рассказал, как в Украине развивается альтернативная энергетика.
Он напомнил, что Запорожская атомная электростанция является крупнейшей в Европе и шестой по размерам АЭС в мире, однако времена меняются и теперь уже альтернативная, возобновляемая энергетика начинает реализовываться именно в Запорожской области.
"Речь идет о высокоэффективном и высокотехнологичном проекте. Для нас критически важна инновационная модернизация энергетики. Это сложные и многовекторные задачи. Но оно необходимо. Традиционные подходы к энергетической отрасли в Украине себя исчерпали. Новая энергетика – это один из самых первых вопросов для движения нашего государства вперед", – сказал Порошенко.
По его словам, Приморская ветроэлектростанция не единичный случай, куда инвесторы вкладывают средства в развитие альтернативной энергетики.
"Во время Всемирного экономического форума ЕБРР, NBT и Total заключили соглашение по проекту "Сиваш" для строительства на Херсонщине ветряной электростанции в 250 МВт. Проекты по строительству солнечных электростанций реализуются также на Львовщине, в Николаевской, Киевской и Винницкой областях. Открытие первой очереди Приморской ВЭС – не локальное, а важное для всей Украины событие. Это 500 рабочих мест в ходе строительства, налоговые отчисления в госбюджет, которые в 2018 составили почти 280 млн. грн. Как следствие – высокие зарплаты и соцвыплаты", – подчеркнул глава государства.
Отметим, что компания ДТЭК привлекла 90 млн евро инвестиций для строительства Приморской ветроэлектростанции. Это была одна из крупнейших сделок по привлечению инвестиций в возобновляемую энергетику Украины за последние пять лет. Кредит был предоставлен консорциумом немецких банков (Bayerische Landesbank, Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft, KfW IPEX-Bank GmbH и др.) с покрытием рисков экспортно-кредитным агентством (ЭКА) Euler Hermes.
Также в ноябре прошлого года мы писали, что ДТЭК ВИЭ уже начала строить вторую очередь Приморской ВЭС. Ее ветропарк будет состоять из 26 ветротурбин расположенных на Азовском побережье в Запорожской области.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожской области запустили первые ветряные турбины Приморской ВЭС". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ДТЭК инвестировал в добычу угля 3,3 миллиарда долларов
Гендиректор ДТЭК отметил, что Украина через 4-5 лет может полностью покрывать собственную потребность в природном газе
ДТЭК завершил разделение поставки и распределения электроэнергии
Компания активно поддерживает реформу рынка электроэнергии