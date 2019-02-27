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В Запорожской области запустили первые ветряные турбины Приморской ВЭС

Сегодня, 14:44

Глава государства рассказал, что даст Украине переориентирование в энергетике на альтернативные источники

Фото: Сегодня
В Запорожской области запустили первые ветряные турбины Приморской ВЭС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/685/d6a/5c7685d6b0011.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/685/d6a/5c7685d6b0011.jpg Украина Глава государства рассказал, что даст Украине переориентирование в энергетике на альтернативные источники

В Запорожской области состоялся запуск первых ветряных турбин Приморской ветроэлектростанции. Президент Украины Петр Порошенко рассказал, как в Украине развивается альтернативная энергетика.

Он напомнил, что Запорожская атомная электростанция является крупнейшей в Европе и шестой по размерам АЭС в мире, однако времена меняются и теперь уже альтернативная, возобновляемая энергетика начинает реализовываться именно в Запорожской области.

"Речь идет о высокоэффективном и высокотехнологичном проекте. Для нас критически важна инновационная модернизация энергетики. Это сложные и многовекторные задачи. Но оно необходимо. Традиционные подходы к энергетической отрасли в Украине себя исчерпали. Новая энергетика – это один из самых первых вопросов для движения нашего государства вперед", – сказал Порошенко.

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По его словам, Приморская ветроэлектростанция не единичный случай, куда инвесторы вкладывают средства в развитие альтернативной энергетики.

"Во время Всемирного экономического форума ЕБРР, NBT и Total заключили соглашение по проекту "Сиваш" для строительства на Херсонщине ветряной электростанции в 250 МВт. Проекты по строительству солнечных электростанций реализуются также на Львовщине, в Николаевской, Киевской и Винницкой областях. Открытие первой очереди Приморской ВЭС – не локальное, а важное для всей Украины событие. Это 500 рабочих мест в ходе строительства, налоговые отчисления в госбюджет, которые в 2018 составили почти 280 млн. грн. Как следствие – высокие зарплаты и соцвыплаты", – подчеркнул глава государства.

Отметим, что компания ДТЭК привлекла 90 млн евро инвестиций для строительства Приморской ветроэлектростанции. Это была одна из крупнейших сделок по привлечению инвестиций в возобновляемую энергетику Украины за последние пять лет. Кредит был предоставлен консорциумом немецких банков (Bayerische Landesbank, Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft, KfW IPEX-Bank GmbH и др.) с покрытием рисков экспортно-кредитным агентством (ЭКА) Euler Hermes.

Также в ноябре прошлого года мы писали, что ДТЭК ВИЭ уже начала строить вторую очередь Приморской ВЭС. Ее ветропарк будет состоять из 26 ветротурбин расположенных на Азовском побережье в Запорожской области.

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Тег энергетика, Порошенко, электростанция, турбины

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