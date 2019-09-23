Украина возглавила рейтинг стран по темпам роста сельскохозяйственного импорта в ЕС

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Украина по итогам июля 2019 года возглавила список стран по темпам роста импорта сельскохозяйственной продукции в Европейский Союз (ЕС). Об этом говорится в сентябрьском докладе Еврокомиссии.

Украинские аграрии нарастили импорт в ЕС по сравнению с июлем-2018 на 61,6% – с 317 млн евро до 512 млн евро. Ближайший конкурент – Перу – увеличил поставки на 45% – со 145 млн евро до 211 млн евро. В то же время лидером по объему поставок агропромышленной продукции в страны ЕС стала Бразилия, нарастив их с 1 млрд евро до 1,18 млрд евро.

Украина также стала первой по темпам роста импорта сельхозпродукции в ЕС с августа 2018 года по июль 2019-го по сравнению с аналогичным периодом 2017-2018 годов – производители поставили продукции на 6,76 млрд евро (+33,8%).

При этом Украина по итогам 12 месяцев расположилась на третьем месте по объему импорта, уступив США и Бразилии. Эти страны поставили агропромышленной продукции в ЕС на 12,52 млрд евро (+13,6%) и 11,69 млрд евро (-1,9%) соответственно.

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В докладе отмечается, что Украина заняла 16 место по объему импорта сельскохозяйственного экспорта из стран ЕС. За год – с августа 2018 года по июль 2019-го – в страну поступило этой продукции на 2,26 млрд евро (+15%), а годом ранее – 1,96 млрд евро. Больше всего ЕС поставляет сельхозпродукцию в США, Китай и Швейцарию – на 23,8 млрд евро, 12,53 млрд евро и 8,42 млрд евро (+8,8%, +10,1%, 2%) соответственно.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Украине за 2018 год объем внешней торговли товарами составил 104 млрд долларов, что на 12% больше, чем было в 2017 году (92,7 млрд долларов). Наибольшую долю в экспорте составляли продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция – 18,6 млрд долларов (39,3% от общего экспорта).

При этом за последние пять лет доля украинского экспорта в Евросоюз практически удвоилась.

В апреле 2019 года в правительстве сообщали, что украинская агропродукция представлена в 190 странах мира:

Видео: Кабинет министров Украины

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