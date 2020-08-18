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Украина возьмет новые внешние кредиты: сумма и условия

18 августа, 13:08

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Деньги нужны для выполнения госбюджета, объяснили в Кабмине

Пока Украина ждет нового транша от МВФ, Кабинет министров принял решение о привлечении кредитов от компании Cargill Financial Services International. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

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Отмечается, что кредиты привлекаются "с целью выполнения закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Общая сумма кредитов – 250 млн евро.

На сумму кредитов насчитывается процентный доход по ставке 5,95% годовых со сроком погашения через три года после даты получения средств. Кроме этого – процентный доход по ставке 6,85% со сроком погашения через пять лет. Процентный доход будет выплачиваться ежеквартально.

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Также Кабмин поручил Министерству финансов учесть при составлении проекта госбюджета средства для погашения и обслуживания внешних заимствований.

  • Cargill Financial Services – американская компания, предоставляющая финансовые услуги. Ее операции включают глобальную торговую деятельность, а также другие специализированные финансовые услуги.
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Напомним, в начале июня Украина уже получила первый транш по программе МВФ stand-by. Общий объем программы составляет около 5 млрд долларов. Предполагается, что в течение 16 месяцев действия программы эта сумма будет предоставлена четырьмя траншами.

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кредиты Украина Кабинет министров Cargill

Источник: Сегодня

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