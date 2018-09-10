Украина впервые за пять лет сократила экспорт зерна – эксперты

Пока аграрии ждут рекордного урожая кукурузы, в 2017/18 маркетинговом году Украина впервые за последние пять лет уменьшила объемы экспорта зерна – на 9,6% по сравнению с сезоном ранее.

В частности, экспорт пшеницы, который показывал неуклонно растущий тренд на протяжении прошедших шести лет, снизился на 2% с рекордного показателя в 2016/17 сезоне, отмечают аналитики "УкрАгроКонсалт".

"География экспорта ячменя почти не меняется на протяжение многих лет: львиная доля закупается Саудовской Аравией. По итогам сезона закупки остались на уровне прошлого года", - отмечают эксперты.

Что касается кукурузы, то в 2017/18 маркетинговом году Украина не смогла в полной мере реализовать свой экспортный потенциал из-за конкуренции с южноамериканским предложением, считают аналитики.

Напомним, по итогам маркетингового года, который длился с с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года, Украина экспортировала 39,4 млн тонн зерновых культур:

Кроме того, эксперты полагают, что аграрный экспорт может принести Украине больше выгоды, чем сейчас.

Специалисты отмечают, что цена продуктов сильно зависит от степени их обработки. А потому стране выгоднее продавать готовую брендированную продукцию, а не сырье, которое уйдет на переэкспорт после обработки в других странах.