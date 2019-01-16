Украина выходит на траекторию экономического роста и рассчитывает на приход мощных иностранных инвесторов – Порошенко
Президент поблагодарил за помощь Украине партнеров, в первую очередь стран Большой Семерки
Несмотря на длительную войну, в Украине запустили и успешно воплощают наиболее масштабные и наиболее глубокие изменения и реформы в истории страны.
Об этом в среду вечером, 16 января, заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на ежегодной встрече с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, сообщает пресс-служба главы государства.
"Мы достигли весомого прогресса в модернизации экономики и это было признано всеми. Мы запустили широкомасштабные реформы в бюджетной сфере, сфере приватизации, образования, здравоохранения, пенсионной системы, децентрализации и многих других", – отметил президент.
По словам Порошенко, был "дан решительный бой эпидемической коррупции в Украине – создан надежный фронт независимых антикоррупционных органов, включая Высший антикоррупционный суд.
"Мы укротили инфляцию, уменьшили бюджетный дефицит и обеспечили устойчивую макрофинансовую стабильность. Мы уверенно выходим на траекторию экономического роста. Дали старт цифровой экономике. И смело и уверенно рассчитываем на приход мощных иностранных инвесторов в Украине", – отметил он.
Президент поблагодарил за помощь Украине партнеров, в первую очередь стран Большой Семерки.
"Выражаю вам искреннюю благодарность за поддержку, прежде всего на уровне председательства. Помогая Украине, вы взяли на себя большую ответственность – помочь Украине вырваться из капкана бывшего советского, а ныне "русского мира" и превратить наше государство в пространство свободы и процветания. И мы уверенно идем этим – своим – путем", – заявил Порошенко.
По словам главы государства, это путь построения демократического, правового, европейского государства, которе четко и целенаправленно идет к членству в Европейском Союзе и НАТО.
"Это путь нашего национального консенсуса, национальной идеи. Я уверен, с этого пути мы уже не свернем. Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с ЕС является нашим путеводителем полномасштабной экономической интеграции в общий европейский рынок", – подытожил президент.
Ранее сообщалось, что Украина не может поставлять в ЕС без пошлин уже 10 видов товаров.
Напомним, Украина будет добиваться зоны свободной торговли с США.
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