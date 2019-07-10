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Украина вышла еще из одного соглашения с СНГ

10 июля, 14:08

Кабинет министров принял соответствующее решение без обсуждения

Фото: Кабинет министров Украины

Вслед за заявлением министра иностранных дел Павла Климкина о пересмотре всех соглашений в рамках СНГ, Кабинет министров прекратил участие Украины в Соглашении о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств — участников СНГ.

Соответствующее решение было принято без обсуждения на заседании правительства страны в среду по инициативе Министерства инфраструктуры Украины.

Соглашение было подписано в апреле 2004 года в Казахстане и вступило в силу для Украины с 19 июля 2006 года. Документ регулирует порядок применения сертификатов на территориях стран, которые подписали документ. Сам сертификат предназначен для упрощения процедуры пересечения границ между странами СНГ, в частности, избежания многократного взвешивания транспортных средств.

Ранее новости "Сегодня" сообщали о выходе Украины из соглашения, которое регулировало поставки товаров между организациями стран – участниц СНГ. Решение было принято в январе 2019 года.

В апреле Украина разорвала еще два соглашения в рамках СНГ. Первое – Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, а второе – Соглашение о методологическом сопоставлении и создании общей статистической базы Экономического союза в рамках СНГ.

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Тег Кабмин, СНГ, автомобили, грузы

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Источник:

ТАСС

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