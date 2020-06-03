Украина заметно нарастила импорт газа: у кого покупаем

В "Операторе ГТС" опубликовали данные за первые пять месяцев 2020 года

Пока Украина снижает транзит газа, импорт голубого топлива в страну, наоборот, растет. Так, в январе-мае страна закупила 5,2 млрд куб. м газа из ЕС, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Это также на 28% превышает средний показатель в 2016-2019 годах. Об этом свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".

"За первые пять месяцев 2020 года импорт из Словакии составил 2,8 млрд куб. м (+25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии – 1,6 млрд куб. м (+38%), из Польши – 0,8 млрд куб. м (+40%). Заметим, что указанные объемы импорта включают также виртуальный реверс, который впервые стал доступен с началом этого года: из Венгрии – 642 млн куб. м и из Польши – 497 млн ​​куб. м", - отметили в госкомпании.

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При этом показатели за май оказались ниже обычных. В этом месяце Украина импортировала 1,34 млрд куб. м газа, что на 13% меньше, чем в мае-2019.

"Такое падение импорта в мае по отношению к аналогичным прошлогодних показателей объясняется относительно высокой наполненностью подземных газохранилищ в Украине", - объяснили в компании.

Там также напомнили, что голубое топливо в Украину поступает исключительно из стран Европейского Союза, Украина не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года.

Так, в настоящее время никаких договоренностей о прямых поставках газа из России в Украину нет, хотя, согласно транзитному контракту, юридическим лицам не запрещено бронировать мощности украинской ГТС для импорта газа из России в Украину. Подробнее о контракте узнавайте из видео:

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